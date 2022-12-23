«Сент-Миррен» — «Абердин». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (24.12.2022)

Ставки букмекеров
Команды располагают одинаковыми шансами на успех. Так считают аналитики букмекерской компании Лига Ставок. Ставки на победу «Сент-Миррена» и «Абердина» принимаются по одинаковым коэффициентам 2.63. Желающие поставить на ничью, могут воспользоваться котировкой 3.30.
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сегодня, 15:30
Если анализировать линию голов, то здесь эксперты отдают преимущество низовому исходу. Вариант пари на ТМ(2,5) оценивается по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
«Сент-Миррен» плохо провел последние матчи чемпионата. Неудачи команды начались с поражений «Хиберниану» (0:3) и «Росс Каунти» (2:3). Затем последовали ничейные игры против «Сент-Джонстона» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1). Недобор очков откинул «Сент-Миррен» на седьмую строчку рейтинга. В 15 матчах чемпионата команда одержала шесть побед.
«Абердин», несмотря на последние неудачи, остается на третьем месте турнирной таблицы. В двух предыдущих турах лиги команда встречалась с гегемонами шотландской лиги, которым она уступила с достойным сопротивлением – «Селтик» (0:1) и «Рейнджерс» (2:3). До этих поединков футболисты «Абердина» одержали восьмую победу в лиге, обыграв на своем поле «Данди Юнайтед» (1:0).
Информация для ставок
- Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных матчей
- «Сент-Миррен» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
- «Абердин» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков
Прогноз
По нашему мнению, противостояние «Сент-Миррена» и «Абердин» проведу результативный поединок. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.