«Сент-Миррен» — «Абердин». Прогноз на матч чемпионата Шотландии (24.12.2022)

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вчера, 17:36

Ставки букмекеров

Команды располагают одинаковыми шансами на успех. Так считают аналитики букмекерской компании Лига Ставок. Ставки на победу «Сент-Миррена» и «Абердина» принимаются по одинаковым коэффициентам 2.63. Желающие поставить на ничью, могут воспользоваться котировкой 3.30.

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты отдают преимущество низовому исходу. Вариант пари на ТМ(2,5) оценивается по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

«Сент-Миррен» плохо провел последние матчи чемпионата. Неудачи команды начались с поражений «Хиберниану» (0:3) и «Росс Каунти» (2:3). Затем последовали ничейные игры против «Сент-Джонстона» (2:2) и «Рейнджерс» (1:1). Недобор очков откинул «Сент-Миррен» на седьмую строчку рейтинга. В 15 матчах чемпионата команда одержала шесть побед.

«Абердин», несмотря на последние неудачи, остается на третьем месте турнирной таблицы. В двух предыдущих турах лиги команда встречалась с гегемонами шотландской лиги, которым она уступила с достойным сопротивлением – «Селтик» (0:1) и «Рейнджерс» (2:3). До этих поединков футболисты «Абердина» одержали восьмую победу в лиге, обыграв на своем поле «Данди Юнайтед» (1:0).

Информация для ставок

Команды обменялись голами в 3 из последних 5 очных матчей

«Сент-Миррен» забивал и пропускал голы в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Абердин» забивал и пропускал голы в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков

Прогноз

По нашему мнению, противостояние «Сент-Миррена» и «Абердин» проведу результативный поединок. Рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.