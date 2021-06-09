Шри-Ланка – Южная Корея. Прогноз на матч квалификации на ЧМ-22 (09.06.2021)

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сегодня, 10:07

В Азии продолжается квалификация на ЧМ -22. В гости к Шри-Ланке пожалует именитая сборная Южной Кореи. Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров, и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 32 на победу хозяев, на гостей же можно взять фору (-4) по коэффициенту 1.38, поставить на ничейный результат можно по 26.

Также в линии букмекеры предлагают 1.5 за ТБ 5.5 и ТМ 5.5 по коэффициенту 2.63. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Форма команд

Экзотическая сборная Шри-Ланки имеет длительную проигрышную серию и находится не в самых лучших кондициях. В последнем матче проиграли Ливану (2:3), а матчами ранее всухую уступили Бангладешу (0:3) и Палестине (0:2).

Южная Корея отправляется на этот поединок в хорошем настроении, несколько дней назад команда спокойно разгромила Туркменистан (5:0). В марте проиграли Японии (0:3), а еще чуть ранее обыграли Катар (2:1).

Информация для ставок

• Шри-Ланка проиграла 10 последних матчей подряд

• Южная Корея не выигрывает на выезде пять игр к ряду

• В предыдущей очной встрече Южная Корея обыграла соперника (8:0)

• Корейцы забивают в шести из семи последних поединках

Прогноз

Мы увидим игру с тотальным преимуществом гостевой сборной. Вопрос только в том, сколько голов будет забито и сможет ли Шри-Ланка поразить ворота своего соперника. Предлагаем сделать ставку на голы и поставить ТБ 6 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее букмекеры предлагали поставить на победу Дании в матче с Финляндией по коэффициенту 1.53.