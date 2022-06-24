«Мальме» — «Хельсинборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

Ставки букмекеров
«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.25, ничья в игре продается по 5.80, а победа «Хельсинборг» по 12.50 в БК Лига Ставок.
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2 : 1
завершен
27 июня 2022, 20:10
понедельник
Эксперты ожидают результативного исхода противостояния. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.67, а ТМ (2.5) по 2.20.
Форма команд
«Мальме» по состоянию на сегодня располагается на пятой позиции, имея в активе 18 очков. По ходу турнира команда в пяти матчах одержала победы, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах две встречи выиграно, а в трех допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Дагерфорс» (0:2).
«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего пять очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, дважды расписал «мировую» и в восьми поединках уступил. В последних пяти турах допущено четыре проигрыша и добыта одна ничья. В крайнем поединке очки были отданы «АИК» (1:2).
Информация для ставок
- В 11 из 15 последних матчах «Хельсинборг» забили обе команды
- В 14 из 15 последних матчах «Мальме» забил менее 2.5 голов
- «Мальме» выиграл в пяти последних очных встречах
Прогноз
Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Мальме» больше (1.5) с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.