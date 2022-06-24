«Мальме» — «Хельсинборг». Прогноз на матч Аллсвенскан (27.06.2022)

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24 июня 2022, 18:20

Ставки букмекеров

«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.25, ничья в игре продается по 5.80, а победа «Хельсинборг» по 12.50 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода противостояния. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.67, а ТМ (2.5) по 2.20.

Форма команд

«Мальме» по состоянию на сегодня располагается на пятой позиции, имея в активе 18 очков. По ходу турнира команда в пяти матчах одержала победы, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах две встречи выиграно, а в трех допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Дагерфорс» (0:2).

«Хельсингборг» является главным аутсайдеров турнира, набрав всего пять очков. По ходу сезона клуб однажды одержал победу, дважды расписал «мировую» и в восьми поединках уступил. В последних пяти турах допущено четыре проигрыша и добыта одна ничья. В крайнем поединке очки были отданы « АИК » (1:2).

Информация для ставок

В 11 из 15 последних матчах «Хельсинборг» забили обе команды

В 14 из 15 последних матчах «Мальме» забил менее 2.5 голов

«Мальме» выиграл в пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Мальме» больше (1.5) с коэффициентом 1.39 в БК Лига Ставок.