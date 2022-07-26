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«Сириус» — «Мьельбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (31.07.2022)

вчера, 21:29
Сириус - Мельбю

Ставки букмекеров

«Сириус» с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.48, ничья в игре продается за 3.30, а победа «Мьельбю» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Швеция. Аллсвенскан 2022
Сириус
Мьельбю
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышПроигрыш
- : -
31 июля 2022, 16:00
воскресенье
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрышНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.433.303.15
Мелбет 2.41 3.40 2.96
1XBET 2.41 3.40 2.96
BetBoom 2.36 3.25 3.05

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на девятой строчке таблицы, имея в активе 21 очко. По ходу турнира клуб праздновал шесть побед, довольствовался тремя «мировыми» и в шести случаях терпел поражение. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Мальме» (3:1).

«Мьельбю» к 16 туру занимает восьмую строчку, набрав 23 очка. В текущем розыгрыше клуб шесть раз обыгрывал соперников и уходил с поля при равном счете и четырежды потерпел поражение. В последних пяти турах два матча сыграно вничью, один проигран, а два выиграно, в том числе крайний с «Дагерфорс» (2:1).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с менее 3.5 голами
  • В 12 из 15 последних матчах «Мьельбю» забил менее 1.5 голов
  • В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.74 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.50 1.57 1.79 2.09
Мелбет 1.83 2.08
1XBET 1.83 2.08
BetBoom 2.45 1.55 1.75 2.08 1.41 2.90
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:01
Победа хозяев поля или ничья!
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