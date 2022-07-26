«Сириус» — «Мьельбю». Прогноз на матч Аллсвенскан (31.07.2022)

1658860170

вчера, 21:29

Ставки букмекеров

«Сириус» с небольшим перевесом, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.48, ничья в игре продается за 3.30, а победа «Мьельбю» за 2.90 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.83, а ТБ (2.5) по 1.98.

Форма команд

«Сириус» по состоянию на сегодня располагается на девятой строчке таблицы, имея в активе 21 очко. По ходу турнира клуб праздновал шесть побед, довольствовался тремя «мировыми» и в шести случаях терпел поражение. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а одна встреча завершилась вничью. В крайнем противостоянии очки отданы «Мальме» (3:1).

«Мьельбю» к 16 туру занимает восьмую строчку, набрав 23 очка. В текущем розыгрыше клуб шесть раз обыгрывал соперников и уходил с поля при равном счете и четырежды потерпел поражение. В последних пяти турах два матча сыграно вничью, один проигран, а два выиграно, в том числе крайний с «Дагерфорс» (2:1).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей «Сириус» завершились с менее 3.5 голами

В 12 из 15 последних матчах «Мьельбю» забил менее 1.5 голов

В трех из пяти последних очных встречах забили обе команды

Прогноз

Взяв во внимание конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику и текущую форму, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.74 в БК Лига Ставок.