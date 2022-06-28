«Сундсвалль» — «Мальме». Прогноз на матч Аллсвенскан (01.07.2022)

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28 июня 2022, 17:39

Ставки букмекеров

«Мальме» идет явным фаворитом встречи. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 1.32, ничья в игре оценивается 5.50, а победа «Сундсвалль» 9.00 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) котируется по 1.63, а ТМ (2.5) по 2.28.

Форма команд

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 15 месте в чемпионате, имея в активе шесть очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала две победы и девять раз уступила. В предшествующих пяти турах четыре поединка проиграно, а один выигран. В крайнем противостоянии очки отданы «Юргорден» (2:5).

«Мальме» по состоянию на сегодня занимает пятую позицию, набрав 21 очко. По ходу турнира команда в шести матчах одержала победы, а по три поединка сыграла вничью и проиграла. В предшествующих пяти турах две встречи выиграно, а в трех допущено поражение. В крайнем противостоянии верх взят над «Хельсинборг» (2:1).

Информация для ставок

«Сундсвалль» проиграл в 11 из 15 последних матчей

В 12 из 15 последних матчах «Мальме» не было голов или забила только одна команда

«Мальме» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, текущую форму и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Мальме» с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.