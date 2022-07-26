«Сундсвалль» — «Варберг». Прогноз на матч Аллсвенскан (30.07.2022)

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вчера, 21:26

Ставки букмекеров

«Варберг» с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре предлагается по котировке 3.45, а победа «Сундсвалль» по 2.70 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.00.

Форма команд

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 15 месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала три победы, одну ничью и 11 раз уступила. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, а по одному закончено с равным счетом и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Хельсингборг» (1:0).

«Варберг» к 16 туру занимает 12 строчку, с набранными 15 очками. В текущей кампании клуб добился четырех побед, расписал три «мировые» и восемь раз уступил. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, один матч сыгран вничью и выигран. В крайнем противостоянии очков не добыто «Хаммарбю» (3:0).

Информация для ставок

«Сундсвалль» не выиграл в 12 из 15 последних матчах

В 10 из 15 последних матчах «Варберг» не было голов или забила только одна команда

«Варберг» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Варберг» не проиграет с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.