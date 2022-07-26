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«Сундсвалль» — «Варберг». Прогноз на матч Аллсвенскан (30.07.2022)

вчера, 21:26
Сундсвалль - Варберг

Ставки букмекеров

«Варберг» с небольшой разницей, идет фаворитом матча. Ставку на победу гостей можно сделать с коэффициентом 2.55, ничья в игре предлагается по котировке 3.45, а победа «Сундсвалль» по 2.70 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.542.59
Мелбет 2.69 3.54 2.53
1XBET 2.69 3.54 2.53
BetBoom 2.77 3.45 2.48

Аналитики ожидают результативного исхода встречи. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.81, а ТМ (2.5) за 2.00.

Форма команд

«Сундсвалль» на сегодня располагается на 15 месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. В нынешнем розыгрыше команда одержала три победы, одну ничью и 11 раз уступила. В предшествующих пяти турах три поединка проиграно, а по одному закончено с равным счетом и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Хельсингборг» (1:0).

«Варберг» к 16 туру занимает 12 строчку, с набранными 15 очками. В текущей кампании клуб добился четырех побед, расписал три «мировые» и восемь раз уступил. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, один матч сыгран вничью и выигран. В крайнем противостоянии очков не добыто «Хаммарбю» (3:0).

Информация для ставок

  • «Сундсвалль» не выиграл в 12 из 15 последних матчах
  • В 10 из 15 последних матчах «Варберг» не было голов или забила только одна команда
  • «Варберг» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Варберг» не проиграет с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.41 2.03 1.85 1.58 2.46
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
BetBoom 3.05 1.38 2.01 1.80 1.59 2.35
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 03:57
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
Гость
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