«Варберг» — «Вернамо». Прогноз на матч Аллсвенскан (03.07.2022)

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02 июля 2022, 19:16

Ставки букмекеров

«Варберг» с минимальной разницей идет фаворитом встречи. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.65, ничья в игре котируется по 3.15, а победа «Вернамо» по 2.75 в БК Лига Ставок.

Эксперты не ожидают много голов матче. Ставка ТМ (2.5) продается за 1.65, а ТБ (2.5) за 2.25.

Форма команд

«Варберг» по состоянию на сегодня располагается на 13 строчке, с набранными 11 очками. В текущей кампании клуб добился трех побед, расписал две «мировые» и шесть раз уступил. В прошедших пяти турах три встречи проиграно, а по матчу сыграно вничью и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Эльфсборг» (4:1).

«Вернамо» к 12 туру подходит на 12 месте, имея в активе 12 очков. По ходу турнира команда добыла три победы, трижды завершила матч с равным счетом и в пяти случаях потерпела поражение. В прошедших пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а один сыгран вничью. В крайней встрече с «Кальмар» очков не добыто (1:0).

Информация для ставок

«Вернамо» не выиграл в 11 из 15 последних матчей

12 из 15 последних матчей «Варберг» завершились с менее 3.5 голами

«Варберг» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, их форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что «Вернамо» не проиграет с коэффициентом 1.47 в БК Лига Ставок.