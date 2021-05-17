«Сидней» — «Мельбурн Виктори». Прогноз на матч А-Лиги (19.05.21)

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вчера, 11:27

19 мая в чемпионате Австралии «Сидней» на своем поле сыграет против ФК «Мельбурн Виктори». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров на это противостояние.

Ставки букмекеров

Согласно линии, которую предложил букмекер Фонбет, очевидным фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Сиднея» можно по коэффициенту 1.33, ничья – 5.70, а гостевая победа «МельбургВиктори» идет по котировке 8.20.

Форма команд

К очередному туру чемпионата Австралии «Сидней» подходит на третьем месте. За 22 матча команда набрала 35 очков, а дистанция от второй позиции составляет один балл.

«Мельбурн Виктори» проводит плохой сезон в австралийской А-Лиге. На данный момент команда идет на предпоследней позиции рейтинга, пополнив свой актив только на 15 очков. В проходящей кампании клуб одержал только четыре победы, трижды сыграл вничью и проиграл 15 матчей.

Информация для ставок

• Семь прошлых встреч команд завершались победой «Сиднея»

• «Мельбурн Виктори» проиграл четыре предыдущих выездных матча в чемпионате

• «Сидней» не проигрывал в шести последних поединках лиги на своем поле – три победы и две ничьи

Прогноз

«Мельбурн Виктори» находится в кризисе, уступает сейчас всем подряд. «Сидней» постепенно набирает обороты, поэтому предлагаем поставить на фору хозяев (-1) гол с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.

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