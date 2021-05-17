«Сидней» — «Мельбурн Виктори». Прогноз на матч А-Лиги (19.05.21)

19 мая в чемпионате Австралии «Сидней» на своем поле сыграет против ФК «Мельбурн Виктори». Вашему вниманию обзор ставок букмекеров на это противостояние.
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завтра, 12:05
Ставки букмекеров
Согласно линии, которую предложил букмекер Фонбет, очевидным фаворитом этой встречи являются хозяева поля. Поставить на победу «Сиднея» можно по коэффициенту 1.33, ничья – 5.70, а гостевая победа «МельбургВиктори» идет по котировке 8.20.
Форма команд
К очередному туру чемпионата Австралии «Сидней» подходит на третьем месте. За 22 матча команда набрала 35 очков, а дистанция от второй позиции составляет один балл.
«Мельбурн Виктори» проводит плохой сезон в австралийской А-Лиге. На данный момент команда идет на предпоследней позиции рейтинга, пополнив свой актив только на 15 очков. В проходящей кампании клуб одержал только четыре победы, трижды сыграл вничью и проиграл 15 матчей.
Информация для ставок
• Семь прошлых встреч команд завершались победой «Сиднея»
• «Мельбурн Виктори» проиграл четыре предыдущих выездных матча в чемпионате
• «Сидней» не проигрывал в шести последних поединках лиги на своем поле – три победы и две ничьи
Прогноз
«Мельбурн Виктори» находится в кризисе, уступает сейчас всем подряд. «Сидней» постепенно набирает обороты, поэтому предлагаем поставить на фору хозяев (-1) гол с коэффициентом 1.60 в БК Фонбет.
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