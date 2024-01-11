«Сивасспор» — «Галатасарай». Прогноз на матч Суперлиги Турции (11.01.2024)

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11 января 2024, 13:34

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига ставок на победу гостей предлагает коэффициент 1.5, в то время как победа «Сивасспора» будет стоить 6.1. Сделать ставку на ничью предлагается по коэффициенту 4.5.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 2.2).

Форма команд

«Сивасспор» является середняком чемпионата Турции и вряд ли сможет побороться за самые высокие места. На данный момент коллектив располагается на 10 месте с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на два пункта. В матче с одним из лидеров Суперлиги Турции, хозяевам будет очень сложно, и даже ничья станет замечательным результатом. Два последних матча «Сивасспора» завершились победами над «Кайсериспором» (3:1) и «Истанбулспором» (1:0).

«Галатасарай» борется за лидерство в чемпионате Турции, что выходит вполне неплохо. Команда идет на втором месте с 47 баллами и отстает от «Фенербахче» на три пункта, но имеет игру в запасе. Таким образом коллектив в случае победы сравняется с лидером по набранным баллами, чем порадует свою миллионную армию болельщиков. В прошлом туре «Галатасарай» крупно обыграл «Коньяспор» (3:0), а ранее поделил очки с «Фенербахче» (0:0).

Информация для ставок

«Галатасарай» проиграл три из пяти последних поединков на выезде

«Сивасспор» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Обе команды на данном этапе показывают достойный и интересный футбол. Предполагаем, что встреча будет интересной, а клубы смогут отличиться в воротах друг друга минимум по одному разу. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.