«СКА-Хабаровск» – «Химки». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (25.05.2022)

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24 мая 2022, 12:04

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Химки», на который можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.45. Поверить в победу хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

« СКА -Хабаровск» смог по результатам ФНЛ пробиться в матчи плей-офф и постарается спустя несколько лет вернуться в элитный дивизион, чтобы постараться задержаться в этот раз подольше. В своей лиге коллектив занял четвертое место с 65 очками, опередив «Енисей» всего на два балла. В матче с «Химками» коллективу очень важно добыть хороший результат на своем поле. Два последних матча « СКА -Хабаровск» завершились поражением от «Акрона» (0:3) и минимальной победой над «Оренбургом» (1:0).

«Химки» последний месяц вели тяжелую борьбу, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона, однако максимум что им удалось – попасть в зону стыковых матчей плей-офф. Подмосковный клуб занял 13 место с 32 пунктами и теперь вынужден добывать свое место в игре с представителем низшего дивизиона. В последнем туре «Химки» одолели на своем поле «Спартак» (2:1), а неделей ранее уступили на выезде «Ростову» (1:2).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей « СКА -Хабаровск» завершились исходом «обе забьют — нет»

-Хабаровск» завершились исходом «обе забьют — нет» «Химки» проиграли только два матча из десяти последних в чемпионате России

Пять последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних встреч команда закончились ничейным результатом

Прогноз