Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«СКА-Хабаровск» – «Химки». Прогноз на матч плей-офф чемпионата России (25.05.2022)

24 мая 2022, 12:04
Химки

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Химки», на который можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.45. Поверить в победу хозяев можно по 2.95, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.932.942.76
BetBoom 2.91 3.02 2.80

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«СКА-Хабаровск» смог по результатам ФНЛ пробиться в матчи плей-офф и постарается спустя несколько лет вернуться в элитный дивизион, чтобы постараться задержаться в этот раз подольше. В своей лиге коллектив занял четвертое место с 65 очками, опередив «Енисей» всего на два балла. В матче с «Химками» коллективу очень важно добыть хороший результат на своем поле. Два последних матча «СКА-Хабаровск» завершились поражением от «Акрона» (0:3) и минимальной победой над «Оренбургом» (1:0).

«Химки» последний месяц вели тяжелую борьбу, чтобы остаться в РПЛ по итогам сезона, однако максимум что им удалось – попасть в зону стыковых матчей плей-офф. Подмосковный клуб занял 13 место с 32 пунктами и теперь вынужден добывать свое место в игре с представителем низшего дивизиона. В последнем туре «Химки» одолели на своем поле «Спартак» (2:1), а неделей ранее уступили на выезде «Ростову» (1:2).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «СКА-Хабаровск» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Химки» проиграли только два матча из десяти последних в чемпионате России
  • Пять последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Три из четырех последних встреч команда закончились ничейным результатом

Прогноз

«СКА-Хабаровск» в последних матчах не выглядит стабильно, и победить «Химки» даже в домашнем матче будет не так просто. Предлагаем сделать ставку на популярный среди клубов ничейный результат, сделать ставку на который можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.72 1.61 2.34
Все комментарии
Gahi
Gahi
24 мая в 22:39
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
dnfg24z5k3b7
dnfg24z5k3b7
24 мая в 19:58
Фаворит матча футбольный клуб «Химки»
3dkpuk63p5gv
3dkpuk63p5gv
24 мая в 19:57
Победу одержит футбольный клуб «Химки»
shlomo
shlomo
24 мая в 13:35
СКА просто так не сдадутся и дадут бой
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 