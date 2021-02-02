«СКМ Аргешул Питешти» — «Сепси». Прогноз на матч Первой лиги Румынии (02.02.2021)

2 февраля 2021 года состоится матч Первой лиги Румынии «СКМ Аргешул Питешти» — «Сепси». У хозяев дела идут не так хорошо, как у гостей поединка. Стоит ожидать того, что «Сепси» укрепит свои позиции после данного матча. Букмекеры БК Мелбет осуществили собственный прогноз на грядущий поединок.
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сегодня, 18:00
Ставки букмекеров
Очевидным аутсайдером этого поединка представляется команда «Аргешул». Букмекеры советуют поставить на победу гостей. Победа хозяев – 4.18, ничья – 3.34, победа гостей – 1.91.
Форма команд
Гости поединка занимают 4 строчку чемпионата, а хозяева на пятом месте с конца таблицы. В текущем сезоне турнира команда «Аргешул» сыграла 20 матчей, в которых одержала 4 победы, 8 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей. Команда «Сепси», отыграв 20 поединков, выиграла 8 раз, в 9 матчах была зафиксирована ничья и потерпела 3 поражения. «Аргешул» и забивает меньше, чем «Сепси», и пропускает больше.
Турнирное положение команд, исходя из этого, более чем логично обосновано. «Аргешул» в среднем забивает 1 гол за игру, а пропускает 1.4. «Сепси» забивает 1.7 голов, пропуская 1. Ранее соперники встречались 3 октября прошлого года, в том матче победу одержал клуб «Сепси».
Информация для ставок
· «Аргешул» сыграл вничью в 5 из последних 7 матчей.
· «Аргешул» не проигрывает уже 7 матчей.
· В последних 4 матчах «Сепси» пропускает во втором тайме.
Прогноз
Огромной интриги в предстоящем матче не наблюдается. Букмекеры склонны к мнению, что обе команды забьют, но преимущество, исходя из результатов чемпионата, остается за гостями. Мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,30.