«СКМ Аргешул Питешти» — «Сепси». Прогноз на матч Первой лиги Румынии (02.02.2021)

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сегодня, 00:41

2 февраля 2021 года состоится матч Первой лиги Румынии «СКМ Аргешул Питешти» — «Сепси». У хозяев дела идут не так хорошо, как у гостей поединка. Стоит ожидать того, что «Сепси» укрепит свои позиции после данного матча. Букмекеры БК Мелбет осуществили собственный прогноз на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Очевидным аутсайдером этого поединка представляется команда «Аргешул». Букмекеры советуют поставить на победу гостей. Победа хозяев – 4.18, ничья – 3.34, победа гостей – 1.91.

Форма команд

Гости поединка занимают 4 строчку чемпионата, а хозяева на пятом месте с конца таблицы. В текущем сезоне турнира команда «Аргешул» сыграла 20 матчей, в которых одержала 4 победы, 8 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей. Команда «Сепси», отыграв 20 поединков, выиграла 8 раз, в 9 матчах была зафиксирована ничья и потерпела 3 поражения. «Аргешул» и забивает меньше, чем «Сепси», и пропускает больше.

Турнирное положение команд, исходя из этого, более чем логично обосновано. «Аргешул» в среднем забивает 1 гол за игру, а пропускает 1.4. «Сепси» забивает 1.7 голов, пропуская 1. Ранее соперники встречались 3 октября прошлого года, в том матче победу одержал клуб «Сепси».

Информация для ставок

· «Аргешул» сыграл вничью в 5 из последних 7 матчей.

· «Аргешул» не проигрывает уже 7 матчей.

· В последних 4 матчах «Сепси» пропускает во втором тайме.

Прогноз

Огромной интриги в предстоящем матче не наблюдается. Букмекеры склонны к мнению, что обе команды забьют, но преимущество, исходя из результатов чемпионата, остается за гостями. Мы предлагаем сделать ставку на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2,30.