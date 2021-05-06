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«Славия» Мозырь – «Динамо» Брест: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (08.05.2021)

вчера, 23:26

«Славия» и «Динамо» сыграют в восьмом туре чемпионата Беларуси. Встреча соперников пройдет на стадионе «Юность».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.353.542.13
Лига Ставок 3.30 3.50 2.13
Мелбет 3.04 3.54 2.16
1XBET 2.42 7.50 1.84
BetBoom 3.25 3.40 2.07

Ставки букмекеров

Умеренное предпочтение в этой паре букмекеры отдают гостям. Поставить на победу «Динамо» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.21. Шансы «Славии» взять три очка оцениваются в 2.95, а ничью можно сыграть по котировке 3.52.

Также букмекер считает, что матч в Мозыре завершится с высокой результативностью. Поставить на ТБ(2,5) можно по коэффициенту 1.84, ТМ(2.5) – 2.00.

Форма команд

Особыми успехами в текущем розыгрыше Высшей лиги «Славия» похвастаться не может. На счету клуба из Мозыря только одна победа и одна ничья, что суммарно принесло ему четыре очка и 13-е место в турнирной таблице. Единственную викторию «Славия» оформила 23 апреля, когда дома был обыгран «Слуцк». В прошлом туре команда потерпела пятое поражение, уступив в гостях «Руху» (1:2).

«Динамо» входит в тройку команд Высшей лиги, которые еще не знают горечи поражений в стартовавшем сезоне. Клуб из Бреста чаще делит очки с соперниками, чем их обыгрывает. Четыре из семи поединков в чемпионате команда свела к ничейным исходам. После гостевой победы над «Торпедо» (2:0) «Динамо» разошлось миром с «Витебском» (0:0) и «Слуцком» (1:1) в прошлом туре.

Информация для ставок

• «Славия» не побеждала «Динамо» в 4 прошлых матчах на своем поле – одна ничья и три поражения
• У «Динамо» 6 побед в 10 прошлых выездных встречах во всех соревнованиях
• В 3 последних очных встречах команды обменивались забитыми голами

Прогноз

Предлагаем поставить на нулевую фору «Динамо» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.38 2.00 1.83 1.56 2.42
Лига Ставок 1.96 1.78 1.56 2.32
Мелбет 2.00 1.83
1XBET 2.85 1.38 2.00 1.83 1.55 2.32
BetBoom 3.00 1.33 1.94 1.76 1.51 2.39
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