«Славия» Мозырь – «Динамо» Брест: прогноз на матч Высшей лиги Беларуси (08.05.2021)

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вчера, 23:26

«Славия» и «Динамо» сыграют в восьмом туре чемпионата Беларуси. Встреча соперников пройдет на стадионе «Юность».

Ставки букмекеров

Умеренное предпочтение в этой паре букмекеры отдают гостям. Поставить на победу «Динамо» БК Мелбет предлагает по коэффициенту 2.21. Шансы «Славии» взять три очка оцениваются в 2.95, а ничью можно сыграть по котировке 3.52.

Также букмекер считает, что матч в Мозыре завершится с высокой результативностью. Поставить на ТБ (2,5) можно по коэффициенту 1.84, ТМ(2.5) – 2.00.

Форма команд

Особыми успехами в текущем розыгрыше Высшей лиги «Славия» похвастаться не может. На счету клуба из Мозыря только одна победа и одна ничья, что суммарно принесло ему четыре очка и 13-е место в турнирной таблице. Единственную викторию «Славия» оформила 23 апреля, когда дома был обыгран «Слуцк». В прошлом туре команда потерпела пятое поражение, уступив в гостях «Руху» (1:2).

«Динамо» входит в тройку команд Высшей лиги, которые еще не знают горечи поражений в стартовавшем сезоне. Клуб из Бреста чаще делит очки с соперниками, чем их обыгрывает. Четыре из семи поединков в чемпионате команда свела к ничейным исходам. После гостевой победы над «Торпедо» (2:0) «Динамо» разошлось миром с «Витебском» (0:0) и «Слуцком» (1:1) в прошлом туре.

Информация для ставок

• «Славия» не побеждала «Динамо» в 4 прошлых матчах на своем поле – одна ничья и три поражения

• У «Динамо» 6 побед в 10 прошлых выездных встречах во всех соревнованиях

• В 3 последних очных встречах команды обменивались забитыми голами

Прогноз

Предлагаем поставить на нулевую фору «Динамо» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мелбет.