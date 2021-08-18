«Славия» Мозырь – «Шахтёр» Солигорск. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (21.08.2021)

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вчера, 21:17

В очередном туре чемпионата Беларуси «Славия» на стадионе «Юность» сыграет против «Шахтёра» из Солигорска. Вашему вниманию обзор линии букмекеров и прогноз на матч, который пройдет в Мозыре 21 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого матча букмекерская компания Мелбет предложила такую линию: победа «Славии» Мозырь – 8.80, ничья – 5.70, победа «Шахтёра» Солигорск – 1.27. Аналитики сервиса также убеждены, что суммарно команды забьют минимум три гола. Вариант ставки ТБ (2,5) мячей идет по коэффициенту 1.40, ТМ(2,5) – 2.60.

Форма команд

Проходящий розыгрыш чемпионата Беларуси складывается для «Славии» очень сложно. Клуб из Мозыря базируется на третьем снизу месте в турнирное таблице, которое обязует его играть в переходных матчах. В трех последних турах Высшей лиги «Славия» стабильно набирала очки. Между ничейными играми с «Ислочью» (1:1) и «Витебском» (2:2) команда отметилась третьей победой в чемпионате, которая была оформлена в гостевом противостоянии против «Сморгони» (2:0).

«Шахтёр» пока удерживает лидерство в турнирной таблице Высшей лиги, опережая БАТЭ на один балл. У коллектива из Солигорска есть три матча в запасе, что потенциально сулит ему более комфортное преимущество над прямым конкурентом в борьбе за золото. В прошлом туре чемпионата «Шахтёр» неожиданно потерял очки в гостях у «Сморгони» (2:2), а перед этим была добыта 14-я победа в лиге (в гостях над «Ислочью»).

Информация для ставок

«Шахтёр» побеждал «Славию» в 8 из 10 прошлых очных встреч во всех турнирах

В 4 из 5 предыдущих противостояний соперников в Мозыре прошла ставка ТМ(2,5)

«Славия» проиграла 4 из 5 предыдущих домашних поединков во всех соревнованиях

Прогноз

«Шахтёр» может столкнуться с проблемами на финише сезона, если продолжит стабильно терять очки. Несмотря на то, что «Славия» сейчас выбирается из кризиса, именно гости грядущей встречи видятся очевидным фаворитом за счет лучшего состава. Предлагаем ставку на победу «Шахтёра» с форой (-1,5) гола по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предсказали победу другого лидера чемпионата Беларуси.