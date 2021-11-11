Словакия — Словения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

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11 ноября 2021, 00:02

В группе Н также продолжается квалификация на ЧМ -2022. В рамках девятого тура сборная Словении отправится в гости к Словакии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Определить явного фаворита встречи в матче равных по классу команд достаточно сложно, но букмекеры все же отдали небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу словаков предлагают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. При победе словенцев порадует коэффициент 3.7. Ничью можно взять по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Словакия лишилась даже теоритических шансов на второе место в группе, а потому спокойно доигрывает квалификацию на ЧМ -2022. Коллектив занимает третье место в группе. Туром ранее сборная Словакии расписала голевую ничью с Хорватией (2:2), а еще чуть ранее минимально уступила на выезде сборной России (0:1).

Словения также не имеет шансов поехать в Катар. Словенцы набрали 10 очков после восьми сыгранных встреч. В минувших поединках они тоже минимально проиграли России (1:2), а матчем ранее не оставили на выезде шансов Мальте, разгромная победа (4:0).

Информация для ставок

У Словакии лишь одна победа в последних семи играх

Словения в гостях трижды проиграла в крайних пяти поединках

Три из четырех игр и Словакии и Словении завершились результатом «обе забьют – нет»

Все три минувшие очные встречи закончились ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим поединок двух абсолютно равных сборных, которые первый очный поединок завершили вничью (1:1). Вполне вероятно, что победитель не будет определен и во второй игре, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1.