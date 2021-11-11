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Словакия — Словения. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (11.11.2021)

11 ноября 2021, 00:02

В группе Н также продолжается квалификация на ЧМ-2022. В рамках девятого тура сборная Словении отправится в гости к Словакии. Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Отбор ЧМ-2022. Европа
Словакия
Словения
2 : 2
завершен
11 ноября 2021, 22:45
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Определить явного фаворита встречи в матче равных по классу команд достаточно сложно, но букмекеры все же отдали небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу словаков предлагают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.1. При победе словенцев порадует коэффициент 3.7. Ничью можно взять по коэффициенту 3.1.

Также в линии букмекеры предлагают 2.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.3.

Форма команд

Словакия лишилась даже теоритических шансов на второе место в группе, а потому спокойно доигрывает квалификацию на ЧМ-2022. Коллектив занимает третье место в группе. Туром ранее сборная Словакии расписала голевую ничью с Хорватией (2:2), а еще чуть ранее минимально уступила на выезде сборной России (0:1).

Словения также не имеет шансов поехать в Катар. Словенцы набрали 10 очков после восьми сыгранных встреч. В минувших поединках они тоже минимально проиграли России (1:2), а матчем ранее не оставили на выезде шансов Мальте, разгромная победа (4:0).

Информация для ставок

  • У Словакии лишь одна победа в последних семи играх
  • Словения в гостях трижды проиграла в крайних пяти поединках
  • Три из четырех игр и Словакии и Словении завершились результатом «обе забьют – нет»
  • Все три минувшие очные встречи закончились ТМ 2.5

Прогноз

Здесь мы увидим поединок двух абсолютно равных сборных, которые первый очный поединок завершили вничью (1:1). Вполне вероятно, что победитель не будет определен и во второй игре, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.87 2.00 1.49 2.71
Мелбет 1.60 2.40
1XBET 1.53 2.44
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Gahi
Gahi
11 ноября в 00:24
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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