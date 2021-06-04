Словения — Гибралтар. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 04:23

Сборные Словении и Гибралтара сыграют между собой в товарищеском поединке. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Словении безоговорочным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-3) можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 17.00. Победа сборной Гибралтара представлена коэффициентом 49.

Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход матча (ТМ 4) можно сыграть по коэффициенту 2.00.

Форма команд

Словения не выступит на Евро-2020 и пока принимает участие только в товарищеских матчах. Первого июня словенцы сыграли вничью с Северной Македонией (1:1), а в предыдущих двух поединках потерпели поражение от Кипра (0:1) и России (1:2) в рамках отборочного этапа ЧМ -2022.

Сборная Гибралтара носит статус одного из главных аутсайдеров среди европейских сборных, однако команда способна брать очки в матчах с примерно равными соперниками, что было доказано в Лиге Наций. В двух последних отборочных матчах ЧМ -2020 Гибралтар проиграл Черногории (1:4) и Нидерландам (0:7).

Информация для ставок

Эти команды впервые в истории встречаются друг с другом

Беспроигрышная домашняя серия Словении насчитывает семь матчей

За последние 11 игр на выезде Гибралтар победил всего 1 раз

Прогноз

Хозяева поля на несколько голов сильнее своего соперника и, скорее всего, добьются уверенной победы. Сделать ставку на победу Словении с форой (-3) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

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