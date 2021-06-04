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Словения — Гибралтар. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 04:23

Сборные Словении и Гибралтара сыграют между собой в товарищеском поединке. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.04 15.00 50.00
Фонбет 1.03 18.00 42.00
Мелбет 1.02 17.00 53.00
1XBET 1.02 17.00 53.00
BetBoom 1.01 18.00 30.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает сборную Словении безоговорочным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев с форой (-3) можно по коэффициенту 1.6. Ничейный исход оценивается в 17.00. Победа сборной Гибралтара представлена коэффициентом 49.

Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 1.77, а низовой исход матча (ТМ 4) можно сыграть по коэффициенту 2.00.

Форма команд

Словения не выступит на Евро-2020 и пока принимает участие только в товарищеских матчах. Первого июня словенцы сыграли вничью с Северной Македонией (1:1), а в предыдущих двух поединках потерпели поражение от Кипра (0:1) и России (1:2) в рамках отборочного этапа ЧМ-2022.

Сборная Гибралтара носит статус одного из главных аутсайдеров среди европейских сборных, однако команда способна брать очки в матчах с примерно равными соперниками, что было доказано в Лиге Наций. В двух последних отборочных матчах ЧМ-2020 Гибралтар проиграл Черногории (1:4) и Нидерландам (0:7).

Информация для ставок

  • Эти команды впервые в истории встречаются друг с другом
  • Беспроигрышная домашняя серия Словении насчитывает семь матчей
  • За последние 11 игр на выезде Гибралтар победил всего 1 раз

Прогноз

Хозяева поля на несколько голов сильнее своего соперника и, скорее всего, добьются уверенной победы. Сделать ставку на победу Словении с форой (-3) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.6.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на товарищеский матч Испания — Португалия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 3.98 1.20
1XBET 3.98 1.20
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shlomo
shlomo
сегодня в 05:42
Хозяева явные фавориты матча
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