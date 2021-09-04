Словения – Мальта. Прогноз матча квалификации чемпионата мира 2022 (04.09.2021)

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вчера, 17:50

Интересную встречу двух ярких команд подарит еще один тур европейской квалификации на чемпионат мира. Словения принимает на своем поле сборную Мальты. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Словения. Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.12. Победа сборной Мальты оценивается по коэффициенту 27, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 1.94. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно сделать по коэффициенту 1.92. Невелика вероятность и того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 3.15.

Форма команд

Сборная Мальты старается не отставать от соперников по группе, по итогам четырех матчей, команда набрала четыре очка. Эксперты не верят в то, что мальтийцы смогут оказать серьезную конкуренцию лидерам группы, однако всем оппонентам не стоит недооценивать команду этой маленькой страны. В прошлом матче Мальта обыграла Кипр (3:0), а ранее команда уступила Косово в товарищеском матче (1:2).

Команда Словении на данный момент не может похвастаться хорошими результатами в квалификации. Коллектив идет на четвертом месте и в активе имеет всего четыре очка. Предстоящий матч против Мальты может существенно поправить турнирное положение хозяев и вернуть их в разгар борьбы за путевки на ЧМ 2022. В прошлом матче Словения разошлась миром со Словакией (1:1), а ранее в товарищеском матче команда разгромила Гибралтар (6:0).

Информация для ставок

Словения и Мальта выиграли по четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Словения не проигрывает на своем поле уже девять матчей подряд

Команда Словении выиграла четыре матча подряд у Мальты

Мальта проиграла семь из десяти последних матчей на выезде

Прогноз

Словения является фаворитом этой встречи. Чтобы сохранять хорошие позиции в группе, команде нужна только победа в этом матче. Сделать ставку на победу сборной Словении с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.