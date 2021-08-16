«Сочи» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (16.08.2021)

16 августа сыграют «Сочи» и «Химки». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Сочи». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу «Химок» за 4.70.
Форма команд
«Сочи» еще в прошлом сезоне порадовал поклонников хорошим уровнем игры. В предсезонном турнире команда также неплохо смотрелась, а когда дело дошло до официальных поединков клуб не сдался и продолжал показывать хороший уровень игры. «Сочи» вылетел из еврокубков, но в целом смотрелся неплохо во всех матчах квалификации. В чемпионате России команда также стартовала очень даже неплохо, выиграв несколько поединков.
«Химки» неплохо смотрелись в прошлом сезоне, но в этом что-то пошло не так. Клуб провалил абсолютно все товарищеские поединки, особенно стоит выделить матч против «Спартака», который закончился со счетом 5:0 в пользу московской команды. «Химки» ужасны в атаке и в защите. Возникает ощущение, что у команды нет игрока, который мог бы забивать хотя бы больше четырех голов за сезон.
Информация для ставок
- «Химки» выиграли один матч из последних пяти
- «Сочи» выиграл три матча из последних пяти
- «Химки» забили шесть голов в последних пяти матчах
Прогноз
«Сочи» очень здорово смотрится на футбольном поле, у этого клуба есть будущее в РПЛ. Команда играет в привлекательный для зрителя футбол и может порадовать болельщиков обилием забитых мячей. В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет именно «Сочи» — коэффициент 1.55.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Эльче» в матче с «Атлетиком».