«Сочи» — «Химки». Прогноз на матч чемпионата России (16.08.2021)

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сегодня, 00:20

16 августа сыграют «Сочи» и «Химки». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Сочи». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу «Химок» за 4.70.

Форма команд

«Сочи» еще в прошлом сезоне порадовал поклонников хорошим уровнем игры. В предсезонном турнире команда также неплохо смотрелась, а когда дело дошло до официальных поединков клуб не сдался и продолжал показывать хороший уровень игры. «Сочи» вылетел из еврокубков, но в целом смотрелся неплохо во всех матчах квалификации. В чемпионате России команда также стартовала очень даже неплохо, выиграв несколько поединков.

«Химки» неплохо смотрелись в прошлом сезоне, но в этом что-то пошло не так. Клуб провалил абсолютно все товарищеские поединки, особенно стоит выделить матч против «Спартака», который закончился со счетом 5:0 в пользу московской команды. «Химки» ужасны в атаке и в защите. Возникает ощущение, что у команды нет игрока, который мог бы забивать хотя бы больше четырех голов за сезон.

Информация для ставок

«Химки» выиграли один матч из последних пяти

«Сочи» выиграл три матча из последних пяти

«Химки» забили шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Сочи» очень здорово смотрится на футбольном поле, у этого клуба есть будущее в РПЛ . Команда играет в привлекательный для зрителя футбол и может порадовать болельщиков обилием забитых мячей. В этом матче можно поставить на то, что первый гол забьет именно «Сочи» — коэффициент 1.55.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Эльче» в матче с «Атлетиком».