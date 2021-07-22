«Сочи» — «Кешля». Прогноз на отборочный матч Лиги конференций (22.07.2021)

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вчера, 06:13

Во 2-м отборочном раунде Лиги конференций «Сочи» дома примет «Кешлю». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Сочи» очевидным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.37. Ничейный исход котируется в 4.63. Победа «Кешли» представлена коэффициентом 8.22.

Ставки на тотал больше (2,5) мячей можно разместить по коэффициенту 1.85. Низовой исход встречи (ТМ 2.5) оценивается в 1.95. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Сочи» еще не проводил официальные матчи в новом сезоне. В последних товарищеских поединках российский клуб одолел «Химки» (3:2) и «Рубин» (3:1) а до этого с крупным счетом уступил «Спартаку» (0:4).

О нынешней форме «Кешли» сделать вывод трудно, команда тренировалась, но не проводила товарищеских матчей. В чемпионате Азербайджана клуб занял 6-е место, но обеспечил выход в Лигу конференций благодаря победе в Кубке страны. В финале турнира «Кешля» одержала верх над «Сумгаитом» (2:1).

Информация для ставок

В 5 последних матчах «Сочи» сыграла ставка на ТБ 2.5

2.5 «Кешля» проиграла три из пяти последних матчей

«Сочи» забил по три гола в двух последних матчах

«Кешля» не может победить в основное время в восьми выездных матчах подряд

Прогноз

Нас ожидает игра двух разных по классу команд. «Сочи» будет часто атаковать и угрожать воротам соперника, что должно привести к положительному результату для российской команды. Сделать ставку на «Сочи» ИТБ 1.5 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.61.

Ранее стало известно, с кем в 3-м квалификационном раунде ЛК может сыграть победитель этого противостояния.