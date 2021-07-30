«Сошо» — «Гавр». Прогноз на матч Лиги 2 (31.07.21)

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вчера, 07:44

«Сошо» и «Гавр» проведут очную встречу в рамках второго тура французской Лиги 2. Вашему вниманию прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч, который пройдет 31 июля 2021 года.

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии минимальные симпатии букмекеров на стороне хозяев поля. Поставить на победу «Сошо» предлагается по коэффициенту 2,36, а за викторию «Гавра» БК Фонбет выставила котировку 3.48. Заключить пари на ничью можно за 3.04.

Эксперты сервиса также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Ставки на ТМ (2,5) принимаются по коэффициенту 1.61, ТБ (2,5) – 2.40.

Форма команд

В новом сезоне Лиги 2 «Сошо» взял успешный старт. В первом туре команда отправилась в гости к «Дижону», где удалось оформить убедительную победу со счетом 3:1.

В прошлом розыгрыше первенства «Сошо» провалился на финише сезона, проиграв четыре из пяти матчей. Эти провалы лишили команду возможности финишировать в первой пятерке – итоговое шестое место.

«Гавр» начинал новый розыгрыш французской Лиги 2 домашним матчем против «Генгама». В этом противостоянии соперники не отметились голами, разделив очки в стартовом туре – ничья 0:0.

Что касается успехов «Гавра» в прошлом сезоне второго дивизиона, то они получились весьма посредственными. Клуб не вел борьбу за выживание, но и на место в ТОП-5 не претендовал (12-я позиция рейтинга).

Информация для ставок

• «Сошо» не проигрывал в 5 из 7 прошлых домашних матчах Лиги 2

• «Гавр» проигрывал и не забивал голы в 2 последних гостевых играх против «Сошо»

• В 3 из 4 предыдущих встречах команд на поле «Сошо» прошла ставка на ТБ (2,5)

Прогноз

«Сошо» отлично проявил себя в стартовом туре, показав результативную игру в атаке. Сегодня хозяева сыграют дома против «Гавра», который они обыгрывали в двух прошлых встречах на своем поле. Предлагаем рассмотреть ставку на фору (0) «Сошо», которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.65.

Букмекеры также предлагают коэффициент 2.00 на победу хозяев в матче «Генгам» — «Валансьен».