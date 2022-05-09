«Спартак» — «Енисей». Прогноз на матч Кубка России (11.05.2022)

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вчера, 13:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Енисея» оценивается по 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

Московский «Спартак» провалился в чемпионате и не совсем по спортивному принципу покинул Лигу Европы. Команда находится не в лучшем эмоциональном состоянии, однако может спасти сезон победой в кубке России, где ее ждет полуфинальная встреча с представителем ФНЛ . Однако «красно-белым» стоит со всей серьезностью отнестись к сопернику, чтобы не допустить неожиданного результата. В двух прошлых поединках «Спартак» обыграл «Урал» (3:1) и оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1).

«Енисей» раньше был знаменит своим твиттером, достиг прогресса не только на просторах интернета. Команда добилась полуфинала кубка России, что говорит о стремлении команды в РПЛ , ведь клуб идет на пятом месте с 60 очками и еще оставляет за собой шансы побороться за повышение в классе. В игре со «Спартаком» коллектив никто не осудит за поражение, поэтому футболисты смогут играть без тяжелого груза ответственности. В прошлой игре «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару-2» (0:4), а ранее разошелся миром с « КАМАЗ » (0:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»

«Енисей» выиграл шесть выездных матчей из последних семи

«Спартак» выиграл две из трех последних встречи с «Енисеем»

Прогноз

«Спартак» выглядит большим фаворитом в этом противостоянии и вероятнее всего добьется победы. Предполагаем, что сенсации не случится, а хозяева смогут оформить выход в финал. Сделать ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.13.