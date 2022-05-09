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«Спартак» — «Енисей». Прогноз на матч Кубка России (11.05.2022)

вчера, 13:06
Спартак (Москва)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.43. Победа «Енисея» оценивается по 6.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.414.926.51
Мелбет 1.45 5.15 7.50
BetBoom 1.40 4.54 7.61

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

Московский «Спартак» провалился в чемпионате и не совсем по спортивному принципу покинул Лигу Европы. Команда находится не в лучшем эмоциональном состоянии, однако может спасти сезон победой в кубке России, где ее ждет полуфинальная встреча с представителем ФНЛ. Однако «красно-белым» стоит со всей серьезностью отнестись к сопернику, чтобы не допустить неожиданного результата. В двух прошлых поединках «Спартак» обыграл «Урал» (3:1) и оказался сильнее «Крыльев Советов» (2:1).

«Енисей» раньше был знаменит своим твиттером, достиг прогресса не только на просторах интернета. Команда добилась полуфинала кубка России, что говорит о стремлении команды в РПЛ, ведь клуб идет на пятом месте с 60 очками и еще оставляет за собой шансы побороться за повышение в классе. В игре со «Спартаком» коллектив никто не осудит за поражение, поэтому футболисты смогут играть без тяжелого груза ответственности. В прошлой игре «Енисей» разгромно проиграл «Краснодару-2» (0:4), а ранее разошелся миром с «КАМАЗ» (0:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют»
  • «Енисей» выиграл шесть выездных матчей из последних семи
  • «Спартак» выиграл две из трех последних встречи с «Енисеем»

Прогноз

«Спартак» выглядит большим фаворитом в этом противостоянии и вероятнее всего добьется победы. Предполагаем, что сенсации не случится, а хозяева смогут оформить выход в финал. Сделать ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.13.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.34 1.57 1.85 2.10
Мелбет 2.47 1.64
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:47
Спартак на классе!
shlomo
shlomo
вчера в 13:26
Спартак не нашел свою игру, эксперименты на финише сезона продолжаются, но после победы над ЦСКА было бы странно проиграть Енисею на столетие клуба. Могу предположить что нас ждет возможное повторение развития событий в поединке с Кубанью, если бы "красно-белые" мучились в предыдущих турах другое дело. Енисей конечно обыграл Рубин, но казанцы сейчас находятся в плачевном состоянии. У хозяев появилась уверенность в своих действиях и это повлияет на настрой команды, гости не могут отличиться в двух поединках кряду. Предположу что "красно-белые" заслуженно выйдут финал кубка.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:22
Много не забьют.
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