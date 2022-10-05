«Спартак» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (09.10.2022)

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вчера, 18:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.6 Победа «Крыльев Советов» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.67. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

Московский «Спартак» неплохо выглядит в последних матчах, но все же несколько поражений команда потерпела. Коллектив перед стартом очередного тура занимает в турнирной таблице четвертое место с 22 баллами и отстает от лидера на семь пунктов. Домашний матч с «Крыльями Советов» не должен стать проблемой при уважительном отношении к сопернику и подготовке. В прошлом туре «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1), а в кубке России крупно одолел «Зенит» (3:0).

«Крылья Советов» не могут выиграть в чемпионате уже несколько матчей подряд и вскоре это может стать большой проблемой. Клуб из Самары занимает 11 место с 11 очками и только на два пункта опережает зону вылета. В прошлом туре РПЛ «Крылья Советов» разошелся миром с «Краснодаром» (0:0), а ранее в кубке страны обыграл на выезде «Факел» (1:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл четыре последних матча во всех турнирах

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Спартак» выиграл пять последних матчей у «Крыльев Советов»

В шести последних матчах между клубами не было забито более трех мячей за игру

Прогноз

«Спартак» имеет хорошую статистику личных встреч с клубом из Самары, и мы предполагаем, что в нынешней ситуации у него есть все шансы ее продлить. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.6.