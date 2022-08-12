«Спартак» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (14.08.2022)

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сегодня, 10:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.92. Победа «Сочи» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

Московский «Спартак» на данный момент показывает один из лучших стартов за последние годы и после четырех туров набрал уже 10 очков. Команда делит первое место с ЦСКА с одинаковой разницей мячей (11:3). В случае победы над «Сочи» у «красно-белых» будет возможность единолично возглавить таблицу, ведь «армейцы» играют с «Зенитом» на выезде. Два последних матча ЦСКА завершились победами над «Уралом» (2:0) и «Оренбургом» (4:1).

«Сочи» продолжает держать свой уровень с прошлого сезона и после четырех туров команда набрала девять очков, что позволяет ей занимать третье место в таблице. Матч со «Спартаком» станет одним из центральных в этот игровой день и покажет, кто из коллективов более готов бороться за самые высокие места. В прошлой игре «Сочи» обыграл «Пари НН» (2:1), а ранее с тем же счетом обыграл «Ахмат» (2:1).

Информация для ставок

«Спартак» уступил в двух встречах из десяти последних во всех турнирах

«Сочи» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Спартак» и «Сочи» находятся на вершине турнирной таблицы, поэтому играть будут аккуратно, с оглядкой на собственные ворота. Предлагаем поверить в минимальную победу «Спартака» и сделать ставку по коэффициенту 1.92 в букмекерской конторе Лига Ставок.