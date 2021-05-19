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«Спортинг» — «Маритиму». Прогноз на матч Примейры (19.05.2021)

вчера, 11:21

«Спортинг» примет «Маритиму» на своем поле в очередном туре Примейры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.305.2710.99
Лига Ставок 1.33 5.40 8.20

Ставки букмекеров

«Спортинг» — фаворит матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.27. Также можно сделать ставку на «обе команды забьют» по 2.17, а на ничейный исход по 5.80.

Форма команд

«Спортинг» набрал 82 пункта и расположился на первой строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда выиграла 25 поединков, семь раз играла вничью и проиграла лишь однажды. «Спортинг» забил 60 мячей и пропустил 19 голов. В последних матчах «Спортинг» очень хорош, как и в течение всего сезона, однако недавно клуб впервые проиграл, что не является большой проблемой для этой команды.

«Маритиму» играет не очень хорошо в этом сезоне. Команда близка к зоне вылета. Клуб набрал 35 пунктов и расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе «Маритиму» десять побед, пять ничьих и 18 поражений. Клуб забил 26 мячей и пропустил 42 гола. В последних поединках у «Маритиму» дела идут не лучшим образом. Команда теряет очки практически в каждом матче.

Информация для ставок

● «Спортинг» выиграл четыре матча из последних пяти
● «Маритиму» не побеждает три игры кряду
● «Спортинг» забил девять мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Спортинга» и ТБ 2.5 по коэффициенту 1.94. Также стоит присмотреться к ставке на количество голов в матче «2-3» по коэффициенту 2.00.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Астон Вилла».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.18 1.71 1.69 2.38
Лига Ставок 2.42 1.52 1.92 1.82
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 13:51
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)
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