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«Интер Майами» — «Шарлотт». Прогноз на матч МЛС (17.07.2022)

16 июля 2022, 14:45
Интер Майами - Шарлотт

Ставки букмекеров

«Интер Майами» считается фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.23, ничья в игре продается за 3.50, а победа «Шарлотт» за 3.10 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Интер Майами
Шарлотт
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышПроигрыш
3 : 2
завершен
17 июля 2022, 03:00
воскресенье
ВыигрышВыигрышПроигрышПроигрышНичья
Ставки на футбольные матчи

Аналитики не могут определится какого количества голов в игре стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5 котируются по одной цене – 1.90.

Форма команд

«Интер Майами» в чемпионате располагается на 11 позиции, набрав 22 очка. В текущей кампании клуб шесть раз обыгрывал соперников, в четырех играх расходился «миром» и в девяти поединках потерпел поражение. Прошедшие пять игр увенчались одной победой и ничьей, а также огорчили тремя проигрышами. В крайнем матче очки отданы «Филадельфия Юнион» (1:2).

«Шарлотт» к матчу подходит на седьмом месте, имея в активе 26 очков. По ходу турнира клуб добился восьми побед и двух ничьих, а в 10 поединках уступил. В последних пяти турах по два матча выиграно и проиграно, а в одном расписана «мировая». В крайнем противостоянии верх взят над «Нэшвилл» (4:1).

Информация для ставок

  • 13 из 15 последних матчей «Интер Майами» завершились с менее 3.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Шарлотт» забили обе команды
  • «Интер Майами» не проиграл в 11 из 15 последних матчей

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и турнирное положение, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Интер Майами» больше (1) с коэффициентом 1.45 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
jf8689ukq2ut
jf8689ukq2ut
16 июля в 21:13
Победу одержит «Интер Майами»
fgz32kgca342
fgz32kgca342
16 июля в 21:13
Фаворит матча «Интер Майами»
shlomo
shlomo
16 июля в 17:46
Возможен ничейный результат
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