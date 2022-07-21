«Коламбус Крю» — «Нью-Инглэнд Революшн». Прогноз на матч МЛС (24.07.2022)

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21 июля 2022, 13:34

Ставки букмекеров

«Коламбус Крю» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 2.18, ничья в игре котируется по 3.50, а победа «Нью-Инглэнд Революшн» по 3.25 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода матча. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.75, а ТМ (2.5) за 2.05.

Форма команд

«Коламбус Крю» к матчу подходит занимая шестую строчку в чемпионате, с набранным 29 очками. По ходу турнира команда семь матчей выиграла, восемь сыграла вничью и в пяти поединках потерпела неудачу. В последних пяти турах команда одержала три победы и расписала две «мировые». В крайнем противостоянии обыгран «Цинциннати» (2:0).

«Нью-Инглэнд Революшн» располагается на 10 месте, набрав 25 очков. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал семь «мировых» и в семи встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились двумя ничьими, одним выигрышем и двумя проигрышами, в том числе в крайнем противостоянии от «Филадельфия Юнион» (2:1).

Информация для ставок

В 12 из 15 последних матчах «Нью-Инглэнд Революшн» забили обе команды

«Коламбус Крю» не проиграл в 11 из 15 последних матчах

Три из пяти последних очных встреч закончились вничью

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и турнирный статус, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.61 в БК Лига Ставок.