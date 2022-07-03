«Нью-Инглэнд Революшн» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

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03 июля 2022, 15:02

Ставки букмекеров

«Нью-Инглэнд Революшн» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.64, ничья в игре оценивается в 4.30, а победа «Цинциннати» 4.80 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.53, а ТМ (2.5) за 2.50.

Форма команд

«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате занимает седьмое место, набрав 24 очка. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал шесть «мировых» и в пяти встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились двумя выигрышами и тремя ничьими. В крайнем противостоянии очки поделены с «Ванкувер» (0:0).

«Цинциннати» к матчу подходит располагаясь на шестой строчке, имея в активе также 24 очка. В текущей кампании клуб в семи случаях обыгрывал соперников, трижды сыграл вничью и в семи встречах потерпел неудачу. В предшествующих пяти турах добыто две ничья и одна победа, а также допущено два проигрыша. В крайнем противостоянии с «Нью-Йорк Сити» победителя не выявили (4:4).

Информация для ставок

Девять из 15 последних матчей «Нью-Ингэнд Революшн» завершились с более 2.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «Цинциннати» забили обе команды

«Нью-Инглэнд Революшн» выиграл в пяти последних очных противостояниях

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Нью-Инглэнд Революшн» с коэффициентом 2.07 в БК Лига Ставок.