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«Нью-Инглэнд Революшн» — «Цинциннати». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

03 июля 2022, 15:02
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати

Ставки букмекеров

«Нью-Инглэнд Революшн» идет фаворитом матча. Ставку на победу хозяев можно сделать с коэффициентом 1.64, ничья в игре оценивается в 4.30, а победа «Цинциннати» 4.80 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Нью-Инглэнд Революшн
Цинциннати
ПроигрышПроигрышНичьяВыигрышНичья
2 : 2
завершен
04 июля 2022, 02:30
понедельник
ПроигрышНичьяНичьяНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.61 4.40 5.05
1XBET 1.61 4.40 5.05

Эксперты ожидают большого количества голов в матче. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.53, а ТМ (2.5) за 2.50.

Форма команд

«Нью-Инглэнд Революшн» в чемпионате занимает седьмое место, набрав 24 очка. В нынешнем розыгрыше клуб добыл шесть побед, расписал шесть «мировых» и в пяти встречах потерпел поражение. Предшествующие пять матчей закончились двумя выигрышами и тремя ничьими. В крайнем противостоянии очки поделены с «Ванкувер» (0:0).

«Цинциннати» к матчу подходит располагаясь на шестой строчке, имея в активе также 24 очка. В текущей кампании клуб в семи случаях обыгрывал соперников, трижды сыграл вничью и в семи встречах потерпел неудачу. В предшествующих пяти турах добыто две ничья и одна победа, а также допущено два проигрыша. В крайнем противостоянии с «Нью-Йорк Сити» победителя не выявили (4:4).

Информация для ставок

  • Девять из 15 последних матчей «Нью-Ингэнд Революшн» завершились с более 2.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «Цинциннати» забили обе команды
  • «Нью-Инглэнд Революшн» выиграл в пяти последних очных противостояниях

Прогноз

Взяв во внимание прямую конкуренцию команд в таблице, актуальную статистику, текущую форму и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (-1) «Нью-Инглэнд Революшн» с коэффициентом 2.07 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
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Все комментарии
dok66
dok66
03 июля в 19:33
Похоже на ничью
n393k3a2fr7x
n393k3a2fr7x
03 июля в 18:28
Фаворит матча «Нью-Инглэнд Революшн»
Gahi
Gahi
03 июля в 18:04
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче.
ar7zur4akjyk
ar7zur4akjyk
03 июля в 16:29
Победу одержит «Нью-Инглэнд Революшн»
shlomo2
shlomo2
03 июля в 15:49
Игра на три результата
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