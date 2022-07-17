«Портленд Тимберс» — «Ванкувер». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

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17 июля 2022, 15:16

Ставки букмекеров

«Портленд Тимберс» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.62, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Ванкувер» по 5.10 в БК Лига Ставок.

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.62, а ТМ (2.5) за 2.30.

Форма команд

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня располагается на девятом месте, набрав к этому времени 26 очков. По ходу турнира команда добилась шести побед, восемь матчей закончила при равном счете и шести встречах уступила. В предшествующих пяти турах три матча выиграно и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (0:3).

«Ванкувер» по состоянию на сегодня занимает 10 строчку в чемпионате, имея в активе 25 очков. В текущем розыгрыше клуб семь раз обыгрывал соперников, в четырех матчах расписал «мировую», а в девяти потерпел поражение. В прошедших пяти турах одна встреча проиграна, а по две выиграно и сыграно вничью, в том числе крайняя с «Цинциннати» (2:2).

Информация для ставок

«Портленд Тимберс» в 14 из 15 последних встречах пропустил менее 2.5 голов

Девять из 15 последних матчей «Ванкувер» завершились с более 2.5 голами

«Портленд Тимберс» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и прямую конкуренцию в таблице, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Портленд Тимберс» больше (1.5) с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.