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«Портленд Тимберс» — «Ванкувер». Прогноз на матч МЛС (18.07.2022)

17 июля 2022, 15:16
Портленд Тимберс - Ванкувер

Ставки букмекеров

«Портленд Тимберс» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.62, ничья в игре котируется по 4.10, а победа «Ванкувер» по 5.10 в БК Лига Ставок.

США. МЛС 2022
Портленд Тимберс
Ванкувер Уайткепс
ВыигрышНичьяВыигрышВыигрышНичья
1 : 1
завершен
18 июля 2022, 05:30
понедельник
НичьяПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.68 4.24 4.66
1XBET 1.69 4.24 4.62

Аналитики ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.62, а ТМ (2.5) за 2.30.

Форма команд

«Портленд Тимберс» по состоянию на сегодня располагается на девятом месте, набрав к этому времени 26 очков. По ходу турнира команда добилась шести побед, восемь матчей закончила при равном счете и шести встречах уступила. В предшествующих пяти турах три матча выиграно и два сыграно вничью. В крайнем противостоянии верх взят над «Сиэтл Саундерс» (0:3).

«Ванкувер» по состоянию на сегодня занимает 10 строчку в чемпионате, имея в активе 25 очков. В текущем розыгрыше клуб семь раз обыгрывал соперников, в четырех матчах расписал «мировую», а в девяти потерпел поражение. В прошедших пяти турах одна встреча проиграна, а по две выиграно и сыграно вничью, в том числе крайняя с «Цинциннати» (2:2).

Информация для ставок

  • «Портленд Тимберс» в 14 из 15 последних встречах пропустил менее 2.5 голов
  • Девять из 15 последних матчей «Ванкувер» завершились с более 2.5 голами
  • «Портленд Тимберс» выиграл в трех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и прямую конкуренцию в таблице, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал «Портленд Тимберс» больше (1.5) с коэффициентом 1.59 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
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agcjykhk6v5m
agcjykhk6v5m
17 июля в 20:50
Победу одержит «Портленд Тимберс»
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