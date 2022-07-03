«Спортинг Канзас» — «Нью-Йорк Рэд Буллз». Прогноз на матч МЛС (04.07.2022)

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03 июля 2022, 15:14

Ставки букмекеров

Аналитики не выделяют фаворита матча. Ставка на победу обеих команд продается по одной цене – 2.65, а ничейный исход оценивают в 3.35 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода встречи. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.82, а ТБ (2.5) по 1.99.

Форма команд

«Спортинг Канзас» по состоянию на сегодня занимает 13 строчку в Западной конференции, с 16 очками в активе. По ходу сезона клуб четырежды обыгрывал соперников, расписал четыре «мировых» и в 10 поединках уступил. В последних пяти играх три встречи проиграно, а по одной сыграно вничью и выиграно. В крайнем противостоянии очки отданы «Сиэтл Саундерс» (3:0).

«Нью-Йорк Рэд Буллз» к матчу подходит располагаясь на втором месте Восточной конференции, с набранными 29 очками. В нынешней кампании команда добилась восьми побед, а по пять игр сыграла вничью и проиграла. В прошедших пяти турах три поединка выиграно, а в двух допущено поражение. В крайнем противостоянии обыграна «Атланта» (2:1).

Информация для ставок

«Спортинг Канзас» проиграл в девяти из 15 последних матчей в МЛС

В 10 из 15 последних матчах «Нью-Йорк Рэд Буллз» забил более 1.5 голов

В пяти последних очных встречах забили обе команды

«Нью-Йорк Рэд Буллз» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание положение команд, их форму, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на индивидуальный тотал больше (1) «Нью-Йорк Рэд Буллз» с коэффициентом 1.65 в БК Лига Ставок.