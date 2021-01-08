«Сток Сити» — «Лестер». Прогноз на матч Кубка Англии (09.01.2021)

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08 января 2021, 12:37

«Сток Сити» прикладывает много усилий, однако команде никак не удается брать очки. «Лестер» в хорошей форме, но будет ли команда делать ставку на игру в Кубке Англии? Ответ в нашем прогнозе.

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Мелбет представлены следующие котировки на этот поединок. Победа «Сток Сити» доступна на значении 4.60, ничья доступна на отметке 3.62, а триумф команды гостей представлен коэффициентом 1.82.

Тотал в этом поединке находится на классической отметке в 2,5 мяча. Больше можно взять за 2.15, а меньше за 1.78.

Форма команд

«Сток Сити» не может победить на протяжении четырех поединков – две ничьи и два поражения. Только два мяча удалось команде забить в этих поединках. На текущий момент команда находится на восьмом месте в Чемпионшипе. Теперь крайне важно в ближайших встречах попробовать наверстать упущенное и вернуться в борьбу за место в Топ-6, которое дает право участвовать в борьбе за повышение в классе.

«Лестер» имеет серию из четырех матчей без поражений – две победы и две ничьи. Крайне важно попробовать сохранить текущую серию в предстоящих поединках, иначе очень трудно будет продолжать свое движение в рамках борьбы за зону Лиги чемпионов.

В прошлом туре «лисы» обыграли «Ньюкасл» и получили пять полноценных дней отдыха перед игрой со «Сток Сити».

Информация для ставок

«Сток Сити» выиграл в двух из семи последних домашних поединков

«Лестер» победил в шести из 10 последних выездных матчей

В трех последних официальных встречах команд зафиксированы две ничьи и одна победа «Лестера»

Прогноз

Стоит признать, что «Сток Сити» на домашней арене способен оказать достойное сопротивление любому оппоненту. «Лестер» находится в хорошей форме, но мы считаем, что хозяева сумеют как минимум не проиграть в основное время поединка.

Наша ставка – «Сток Сити» не проиграет с коэффициентом 2.01 в букмекерской конторе Мелбет.

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