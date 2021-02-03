«Страсбур» — «Брест». Прогноз на матч французской Лиги 1 (03.02.2021)

1612362653

вчера, 17:30

«Страсбур» и «Брест» 3 февраля проведут очную встречу в 23-м туре чемпионата Франции. Вашему вниманию обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Умеренным фаворитом этой встречи букмекеры считают «Страсбур». Ставки на победу хозяев БК Мелбет принимает с коэффициентом 2.24. Поставить на гостевую победу «Бреста» можно за 3.56, а ничья идет с котировкой 3.44.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на высокую результативность матча. Заключить пари на тотал больше 2,5 голов можно с коэффициентом 1.82, меньше – 1.99.

Форма команд

«Страсбур» не побеждал в двух прошлых турах Лиги 1. После ничейного поединка с «Дижоном» (1:1) команда с минимальным счетом уступила на своем поле «Реймсу» (0:1). Перед этим «Страсбур» шел на серии из трех побед подряд – «Ним» (5:0), «Ланс» (1:0) и «Сент-Этьен» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата хозяева занимают 15-е промежуточное место, набрав 24 очка. В 11-ти домашних поединках «Страсбур» одержал три победы – две ничьих и шесть поражений.

«Брест» угодил в кризис, проиграв четыре поединка кряду. В этой серии команда не набирала очки в противостояниях с такими соперниками: ПСЖ (0:3), «Ренн» (1:2), «Брест» (0:1) и «Метц» (2:4).

Эти неудачи откинули «Брест» на 14-е место в таблице французской Лиги 1. В 11-ти гостевых поединках команда побеждала только дважды – одна ничья и восемь поражений.

Информация для ставок

«Брест» проиграл в четырех из пяти прошлых гостевых поединков

«Страсбур» выиграл в двух из трех прошлых поединков на своем поле

В матче первого круга Лиги 1 «Страсбур» разгромил «Брест» в гостях (3:0)

Прогноз

«Страсбур» на данный момент выглядит предпочтительней, нежели его ближайший соперник. К тому же, «Брест» очень плохо выступает в гостях, где команда давно не побеждала.

Предлагаем сделать ставку на победу «Страсбура» с учетом форы (0). Такое пари в букмекерской конторе Мелбет можно заключить с коэффициентом 1.60.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ренн» — «Лорьян».