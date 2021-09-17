ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыФранция. Лига 1 2021/2022

«Страсбур» — «Мец». Прогноз на матч чемпионата Франции (17.09.2021)

сегодня, 10:24

В шестом туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Меца».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.873.654.66
Фонбет 1.85 3.60 4.40
Мелбет 1.98 3.66 4.24
BetBoom 1.96 3.48 4.27

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Страсбура» в этой встрече. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.86, ничья идет за 3.70, а победа «Меца» оценивается котировкой 4.60.

Эксперты также склоняются к низовому формату поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.78, ТБ(2,5) – 2.15.

Форма команд

За пять туров чемпионата Франции «Страсбур» смог набрать четыре очка. Команда одержала домашнюю победу над «Брестом» (3:1) и сыграла вничью с «Труа», а также потерпела поражения от «Анже» (0:2), ПСЖ (2:4) и «Лиона» в прошлом туре (1:3).

«Мец» еще не побеждал в текущем розыгрыше французской Лиги 1. Три очка команда взяла в противостояниях с «Клермоном» (2:2), «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (3:3), а два фиаско были зафиксированы в противостояниях с «Нантом» (0:2) и «Труа» (0:2).

Информация для ставок

• В 5 из 6 прошлых встреч соперников на поле «Страсбура» фиксировалась ничья
• «Мец» не побеждал в 8 предыдущих матчах чемпионата Франции
• «Страсбур» и «Мец» сыграли на ТБ(2,5) в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.64 1.74 2.20
Мелбет 1.78 2.21
«Локомотив» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги Европы (16.09.2021)
Вчера, 10:24Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
БК ФОНБЕТ подготовила новую акцию «Фрибет 1000 рублей за регистрацию»
15 сентября
Россия – Мальта. Прогноз на матч отбора ЧМ-2022 (07.09.2021)
07 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Бразилия — Аргентина. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (05.09.2021)
02 сентябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Россия — Хорватия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (01.09.2021)
31 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
h9tcc67hsktj
h9tcc67hsktj
сегодня в 11:39
Футбольный клуб «Страсбур» выиграет матч.
a2u582k2n7md
a2u582k2n7md
сегодня в 10:39
Футбольный клуб Страсбур одержит победу.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:31
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100