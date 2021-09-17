«Страсбур» — «Мец». Прогноз на матч чемпионата Франции (17.09.2021)

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сегодня, 10:24

В шестом туре чемпионата Франции «Страсбур» на домашней арене сыграет против «Меца».

Ставки букмекеров

Букмекеры ожидают победы «Страсбура» в этой встрече. Ставки с таким условием БК Фонбет принимает по коэффициенту 1.86, ничья идет за 3.70, а победа «Меца» оценивается котировкой 4.60.

Эксперты также склоняются к низовому формату поединка. Ставки на ТМ(2,5) голов можно сыграть по котировке 1.78, ТБ (2,5) – 2.15.

Форма команд

За пять туров чемпионата Франции «Страсбур» смог набрать четыре очка. Команда одержала домашнюю победу над «Брестом» (3:1) и сыграла вничью с «Труа», а также потерпела поражения от «Анже» (0:2), ПСЖ (2:4) и «Лиона» в прошлом туре (1:3).

«Мец» еще не побеждал в текущем розыгрыше французской Лиги 1. Три очка команда взяла в противостояниях с «Клермоном» (2:2), «Реймсом» (1:1) и «Лиллем» (3:3), а два фиаско были зафиксированы в противостояниях с «Нантом» (0:2) и «Труа» (0:2).

Информация для ставок

• В 5 из 6 прошлых встреч соперников на поле «Страсбура» фиксировалась ничья

• «Мец» не побеждал в 8 предыдущих матчах чемпионата Франции

• «Страсбур» и «Мец» сыграли на ТБ (2,5) в 3 предыдущих очных встречах

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

