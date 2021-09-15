«Суонси Сити» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

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вчера, 13:56

Очередной тур английского Чемпионшипа принесет болельщикам радость, ведь играют «Суонси Сити» и «Миллуолл». Две очень неплохих команды из второго по силе дивизиона способны удивлять, что они показали еще в прошлом сезоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится 15 сентября 2021 года в 21:45 по Москве.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Суонси Сити». Поставить на победу «лебедей» можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу «Миллуолла» по 2.90.

Форма команд

«Суонси Сити» в этом сезоне расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять баллов. Команда выиграла один матч, дважды сыграла вничью и проиграла в трех играх. У клуба четыре забитых и восемь пропущенных. В последних поединках у «лебедей» большие проблемы, похоже, «Суонси Сити» разучился забивать. У команды больше пропущенных, чем забитых, это касается последних игр в Чемпионшипе.

«Миллуолл» играет чуть лучше. В этом сезоне команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — семь забитых и девять пропущенных. У клуба шесть баллов. Команда выиграла один поединок, трижды играла вничью и проиграла в двух матчах. В последних играх «Миллуолл» выглядит лучше, чем соперник, но нельзя сказать, что команда играет идеально. У «Миллуолла» бывают осечки, также у клуба явные проблемы с обороной.

Информация для ставок

«Миллуолл» не проигрывает три поединка кряду

«Суонси Сити» выиграл два матча из последних пяти

«Миллуолл» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Суонси Сити» сейчас в ужасной форме, а «Миллуолл» на ходу и показывает более яркий уровень игры. Очевидно, что «Миллуолл» имеет больше шансов на победу в этом матче, если исходить из статистики последних игр. Если присмотреться к статистике забитых и пропущенных, можно сделать вывод, что в этом матче не обойдется без голов. Можно поставить на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.93.