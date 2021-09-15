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«Суонси Сити» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (15.09.2021)

вчера, 13:56

Очередной тур английского Чемпионшипа принесет болельщикам радость, ведь играют «Суонси Сити» и «Миллуолл». Две очень неплохих команды из второго по силе дивизиона способны удивлять, что они показали еще в прошлом сезоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру, которая состоится 15 сентября 2021 года в 21:45 по Москве.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.583.173.08
Мелбет 2.50 3.17 3.17
1XBET 2.59 3.14 3.02
BetBoom 2.58 2.95 3.00

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Суонси Сити». Поставить на победу «лебедей» можно по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.05 и на победу «Миллуолла» по 2.90.

Форма команд

«Суонси Сити» в этом сезоне расположился на 21-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — пять баллов. Команда выиграла один матч, дважды сыграла вничью и проиграла в трех играх. У клуба четыре забитых и восемь пропущенных. В последних поединках у «лебедей» большие проблемы, похоже, «Суонси Сити» разучился забивать. У команды больше пропущенных, чем забитых, это касается последних игр в Чемпионшипе.

«Миллуолл» играет чуть лучше. В этом сезоне команда находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе команды — семь забитых и девять пропущенных. У клуба шесть баллов. Команда выиграла один поединок, трижды играла вничью и проиграла в двух матчах. В последних играх «Миллуолл» выглядит лучше, чем соперник, но нельзя сказать, что команда играет идеально. У «Миллуолла» бывают осечки, также у клуба явные проблемы с обороной.

Информация для ставок

  • «Миллуолл» не проигрывает три поединка кряду
  • «Суонси Сити» выиграл два матча из последних пяти
  • «Миллуолл» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

«Суонси Сити» сейчас в ужасной форме, а «Миллуолл» на ходу и показывает более яркий уровень игры. Очевидно, что «Миллуолл» имеет больше шансов на победу в этом матче, если исходить из статистики последних игр. Если присмотреться к статистике забитых и пропущенных, можно сделать вывод, что в этом матче не обойдется без голов. Можно поставить на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.93.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.15 1.78 1.61 2.42
Мелбет 1.50 2.66
1XBET 1.02 15.20
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Все комментарии
c6emrq9q2k4k
c6emrq9q2k4k
вчера в 19:30
Футбольный клуб «Суонси Сити» одержит победу.
jynu7642xtue
jynu7642xtue
вчера в 19:28
Футбольный клуб «Суонси Сити» выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 14:03
Много голов в матче не будет
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