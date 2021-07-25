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«Сённерйюск» — «Вайле». Прогноз на матч чемпионата Дании (26.07.2021)

вчера, 20:28

«Сённерйюск» играет против «Вайле» в рамках очередного тура чемпионата Дании по футболу. Этот поединок запланирован на 26 июля 2021 года. Чемпионат Дании стартовал недавно, но здесь уже можно разглядеть фаворитов и тех, кто будет сражаться за место в середине турнирной таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сённерйюск». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивают по коэффициенту 3.35, а победу гостей — по коэффициенту 3.25.

Форма команд

«Сённерйюск» в этом сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда сыграла один поединок, который завершился ничейным исходом. Голов клубы не забили, поэтому в графе забитые и пропущенные до сих пор значится отметка ноль. «Сённерйюск» в товарищеских матчах временами выглядел неплохо, но ближе к началу чемпионата окончательно рухнул. Этот клуб не способен играть против крепких команд, единственное, на что остается надеяться — игра от обороны.

«Вайле» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда ужасно стартовала. Клуб проиграл первый поединок пропустив два гола, в ответ команда ничего не смогла забить. Как и «Сённерйюск», этот клуб был неплох в товарищеских поединках и усиленно готовился к началу сезона, но произошел форс-мажор. Руководство клуба не смогло предоставить тренеру хороших игроков, команда не была активна на трансферном рынке и теперь пожинает плоды своей кампании. Как итог — борьба за выживание.

Информация для ставок

  • «Сённерйюск» не побеждает пять игр кряду
  • «Вайле» проиграл два матча из последних пяти
  • «Сённерйюск» пропустил в четырех матчах из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — ничья или победа «Вайле» по коэффициенту 1.67.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на исход матча Украинской Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
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7ym4at5rw85p
7ym4at5rw85p
вчера в 20:31
Сённерйюск (Хадерслев) выиграет матч.
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