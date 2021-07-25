«Сённерйюск» — «Вайле». Прогноз на матч чемпионата Дании (26.07.2021)

«Сённерйюск» играет против «Вайле» в рамках очередного тура чемпионата Дании по футболу. Этот поединок запланирован на 26 июля 2021 года. Чемпионат Дании стартовал недавно, но здесь уже можно разглядеть фаворитов и тех, кто будет сражаться за место в середине турнирной таблицы. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 0
47’
сегодня, 20:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Сённерйюск». На победу этого клуба можно поставить по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивают по коэффициенту 3.35, а победу гостей — по коэффициенту 3.25.
Форма команд
«Сённерйюск» в этом сезоне расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Команда сыграла один поединок, который завершился ничейным исходом. Голов клубы не забили, поэтому в графе забитые и пропущенные до сих пор значится отметка ноль. «Сённерйюск» в товарищеских матчах временами выглядел неплохо, но ближе к началу чемпионата окончательно рухнул. Этот клуб не способен играть против крепких команд, единственное, на что остается надеяться — игра от обороны.
«Вайле» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. Команда ужасно стартовала. Клуб проиграл первый поединок пропустив два гола, в ответ команда ничего не смогла забить. Как и «Сённерйюск», этот клуб был неплох в товарищеских поединках и усиленно готовился к началу сезона, но произошел форс-мажор. Руководство клуба не смогло предоставить тренеру хороших игроков, команда не была активна на трансферном рынке и теперь пожинает плоды своей кампании. Как итог — борьба за выживание.
Информация для ставок
- «Сённерйюск» не побеждает пять игр кряду
- «Вайле» проиграл два матча из последних пяти
- «Сённерйюск» пропустил в четырех матчах из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на поединок — ничья или победа «Вайле» по коэффициенту 1.67.
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