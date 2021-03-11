«Телстар» — «Де Графсхап». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

«Телстар» сыграет против «Де Графсхап» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.
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1 : 1
87’
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
«Де Графсхап» является фаворитом этого поединка, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.83. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.50. Победа «Телстара» оценивается в 4.10.
Форма команд
«Телстар» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 очка. В активе «Телстара» 9 побед, 7 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 41 мяч. В последних турах «Телстар» испытывает серьёзнейшие проблемы, постоянно теряя очки.
«Де Графсхап» находится на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 60 баллов. В этом сезоне у команды есть все шансы ворваться в высшую лигу Нидерландов, при этом сделав это без участия в плей-офф. Клуб забил 55 мячей и пропустил 35 голов. Всего в этом сезоне команда выиграла 19 поединков, 3 играла вничью и уступила в 5 матчах. «Де Графсхап» регулярно набирает очки, и пока нет никаких предпосылок к спаду команды.
Информация для ставок
- «Де Графсхап» не проигрывает пять матчей кряду
- «Телстар» не может победить в лиге семь матчей подряд
- «Де Графсхап» пропустил три мяча в последних пяти поединках
Прогноз
Рекомендуется поставить на то, что победит «Графсхап» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 2.60. Также можно сделать ставку на гол с 46 по 60 минуту, по коэффициенту 2.46.
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