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«Телстар» — «Де Графсхап». Прогноз на матч второй лиги Нидерландов (12.03.2021)

11 марта 2021, 05:13

«Телстар» сыграет против «Де Графсхап» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.39 1.58
Лига ставок 1.16 4.80

Ставки букмекеров

«Де Графсхап» является фаворитом этого поединка, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.83. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.50. Победа «Телстара» оценивается в 4.10.

Форма команд

«Телстар» расположился на девятой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 очка. В активе «Телстара» 9 побед, 7 ничьих и 11 поражений. Клуб забил 44 гола и пропустил 41 мяч. В последних турах «Телстар» испытывает серьёзнейшие проблемы, постоянно теряя очки.

«Де Графсхап» находится на второй строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 60 баллов. В этом сезоне у команды есть все шансы ворваться в высшую лигу Нидерландов, при этом сделав это без участия в плей-офф. Клуб забил 55 мячей и пропустил 35 голов. Всего в этом сезоне команда выиграла 19 поединков, 3 играла вничью и уступила в 5 матчах. «Де Графсхап» регулярно набирает очки, и пока нет никаких предпосылок к спаду команды.

Информация для ставок

  • «Де Графсхап» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Телстар» не может победить в лиге семь матчей подряд
  • «Де Графсхап» пропустил три мяча в последних пяти поединках

Прогноз

Рекомендуется поставить на то, что победит «Графсхап» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 2.60. Также можно сделать ставку на гол с 46 по 60 минуту, по коэффициенту 2.46.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч Первого дивизиона «НАК Бреда» — «Хельмонд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 2.39 1.58
Лига ставок 1.16 4.80
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STVA 1
STVA 1
11 марта в 05:23
Тб должны пробить
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