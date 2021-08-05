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«Телстар» — «Эммен». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (06.08.2021)

вчера, 19:35

«Телстар» примет «Эммен» в рамках первого тура второго по силе дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.614.051.96
Мелбет 3.88 3.84 1.88
1XBET 3.88 3.84 1.88

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Эммен». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.10, также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80. Победа хозяев поля оценивается коэффициентом 3.00.

Форма команд

«Телстар» провалил предсезонную подготовку, как и многие другие клубы из второго по силе дивизиона Нидерландов. Команда смогла выиграть лишь один поединок, это был матч против «Ринсбургс Бойс», который завершился со счетом 2:1 в пользу «Телстара». Команда мало забивает и много пропускает. Клуб не способен сохранить свои ворота на замке даже в поединке против более слабых оппонентов, что делает «Телстар» самой уязвимой командой здесь и сейчас.

«Эммен» хорошо показал себя на предсезонном турнире. Команда выиграла все свои матчи, но нельзя сказать, что игра была идеальной. Тренер смотрел, какие игроки подойдут для его новой схемы, в официальных играх результат может быть совсем другим. «Эммен» хорош в атаке, но, как и другие клубы из Нидерландов, слаб в защите. Команда пропускает почти каждый матч, несмотря на то, что это 1-2 пропущенных мяча за игру, все равно приятного здесь мало. Пропущенные мячи команда перекрывает отличными показателями у чужих ворот.

Информация для ставок

  • «Эммен» выиграл пять игр кряду
  • «Телстар» выиграл в одном матче из последних десяти
  • «Эммен» забил 17 голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на грядущий поединок — «количество голов в матче 2-3» по коэффициенту 2.05.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Вайле» в матче чемпионата Дании с «Мидтьюлландом».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.87 2.00
Мелбет 2.18 1.76
1XBET 2.18 1.76
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eg4kd5andq9k
eg4kd5andq9k
вчера в 22:59
Футбольный клуб «Эммен» одержит победу.
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