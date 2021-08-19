«Телстар» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

20 августа «Телстар» примет «Роду». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом матча букмекеры выбрали «Роду». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу «Телстара» по коэффициенту 3.10, а на ничейный исход за 3.70.
Форма команд
«Телстар» провалил старт сезона, команда набрала всего два пункта. В активе «Телстара» — две ничьих. Сейчас клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов.
«Рода» стартовала лучше, но игра клуба все равно вызывает слишком много вопросов. Команда идет на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав три балла. В последних матчах «Рода» выглядит не лучшим образом, особенно это касается товарищеских поединков.
Информация для ставок
- «Рода» выиграла один матч из последних пяти
- «Телстар» не проигрывает четыре поединка кряду
- «Рода» забила восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Оба клуба не могут похвастаться великолепной игровой формой, но на фоне «Роды» команда «Телстар» выглядит более предпочтительным вариантом для ставок. В этом поединке можно сделать ставку на победу «Телстара» или на ничейный исход по коэффициенту 1.68.
Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дрогеда Юнайтед» в матче с «Дандолком».