«Телстар» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (20.08.2021)

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вчера, 19:57

20 августа «Телстар» примет «Роду». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Роду». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на победу «Телстара» по коэффициенту 3.10, а на ничейный исход за 3.70.

Форма команд

«Телстар» провалил старт сезона, команда набрала всего два пункта. В активе «Телстара» — две ничьих. Сейчас клуб находится на 12-й строчке в турнирной таблице Первого дивизиона Нидерландов.

«Рода» стартовала лучше, но игра клуба все равно вызывает слишком много вопросов. Команда идет на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав три балла. В последних матчах «Рода» выглядит не лучшим образом, особенно это касается товарищеских поединков.

Информация для ставок

«Рода» выиграла один матч из последних пяти

«Телстар» не проигрывает четыре поединка кряду

«Рода» забила восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Оба клуба не могут похвастаться великолепной игровой формой, но на фоне «Роды» команда «Телстар» выглядит более предпочтительным вариантом для ставок. В этом поединке можно сделать ставку на победу «Телстара» или на ничейный исход по коэффициенту 1.68.

Также букмекеры предложили хороший коэффициент на победу «Дрогеда Юнайтед» в матче с «Дандолком».