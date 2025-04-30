«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (01.05.2025)

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вчера, 21:35

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по коэффициенту 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.

Форма команд

«Атлетик» находится на четвертом месте в Ла Лиге. Команда имеет 60 очков, и отстаёт от топ-3 на 6 баллов. В четвертьфинале «Атлетик» обыграл «Рейнджерс» с общим счётом (2:0). Последние две встречи команды завершились поражением от «Реал» Мадрида (0:1), и домашней победой над «Лас-Пальмасом» (1:0).

«Манчестер Юнайтед» расположился во второй половине турнирной таблицы АПЛ , сейчас он находится на 14 месте между «Эвертоном» и «Вулверхэмптон», и имеет 39 очков. «Красные дьяволы» обыграли «Лион» в 1/4 Лиги Европы с общим счётом (7:6). Две последние игры закончились поражением от «Вулверхэмптона» (0:1), и ничьёй с «Борнмут» (1:1).

Информация для ставок

За последние пять игр «Атлетик» проиграл всего раз

«Манчестер Юнайтед» одержал всего одну победу за прошедшие семь матчей

«Атлетик» потерпел всего 9 поражений во всех турнирах в этом сезоне

Прогноз

Исходя из вышесказанного, предлагаем сделать ставку на победу хозяев за 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.