«Аугсбург» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (04.10.2024)

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вчера, 20:12

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.45. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 2.75. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 3 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.43.

Форма команд

«Аугсбург» находится не в лучшем положении, ведь за пять последних туров набрал всего четыре очка и всего на один пункт опережает зону вылета. Команда стремится находиться в середине турнирной таблицы и для этого ей нужна победа в предстоящем матче над нестабильной «Боруссией» М. В двух последних матчах «Аугсбург» крупно проиграл на выезде «РБ Лейпциг» (0:4) и уступил «Майнцу» (2:3).

«Боруссия» М набрала всего на два очка больше «Аугсбурга» и это явно не тот результат, которого ожидают болельщики клуба, которые скучают по еврокубкам. Коллектив не имел серьезных усилений и рассчитывать на резкое улучшение игры и результатов вероятнее всего не стоит. В прошлом матче чемпионата Германии «Боруссия» М минимально одолела «Унион» (1:0)

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла пять из десяти выездных поединков

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах между собой

Прогноз

Предполагаем, что команды покажут примерно равный футбол и в этот раз вполне вероятна ничья. Сделать ставку на такой исход можно по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Мостбет.