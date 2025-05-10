«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2025)

Ставки букмекеров
Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.63. В случае победы «Осасуны», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.
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завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2.5 1.83 и ТМ 2.5 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.
Форма команд
«Бетис» показывает отличные результаты в нынешнем сезоне. Сейчас команда находится в зоне еврокубков, и располагается на шестом месте с 57 очками, отставая от тройки лидеров на 10 очков. Клуб достойно проявил себя в Лиге Конференций, обыграв «Фиорентину» в полуфинале с общим счётом (4:3), он прошёл в финал, где сыграет с «Челси». Последние два матча «Бетиса» в Ла Лиге завершились победами над «Вальядолидом» (5:1), и «Эспаньолом» (2:1).
«Осасуна» на данный момент располагается в середине турнирной таблицы, занимая десятое место, она имеет 44 балла. До восьмёрки лучших команд ей не хватает всего двух очков. В Кубке Испании команда дошла до четвертьфинала, где проиграла «Реал» Сосьедаду (2:0). Два последних матча в испанском чемпионате у «Осасуны» завершились победой над «Севильей» (1:0), и поражением от «Вильярреала» (2:4).
Информация для ставок
- «Бетис» проиграл всего один матч из пяти прошедших
- «Осасуна» выиграла три матча из десяти
- Семь последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Каждая из команд хороша по-своему, мы считаем, что каждая из них сможет отличиться у ворот соперника минимум один раз. Рекомендуем сделать исход «обе забьют» за 1.83 в букмекерской конторе Пари.