«Бетис» — «Осасуна». Прогноз на матч чемпионата Испании (11.05.2025)

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сегодня, 16:26

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.63. В случае победы «Осасуны», зайдет коэффициент 5.4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Также в линии букмекеры предлагают за ТБ 2.5 1.83 и ТМ 2.5 по 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Бетис» показывает отличные результаты в нынешнем сезоне. Сейчас команда находится в зоне еврокубков, и располагается на шестом месте с 57 очками, отставая от тройки лидеров на 10 очков. Клуб достойно проявил себя в Лиге Конференций, обыграв «Фиорентину» в полуфинале с общим счётом (4:3), он прошёл в финал, где сыграет с «Челси». Последние два матча «Бетиса» в Ла Лиге завершились победами над «Вальядолидом» (5:1), и «Эспаньолом» (2:1).

«Осасуна» на данный момент располагается в середине турнирной таблицы, занимая десятое место, она имеет 44 балла. До восьмёрки лучших команд ей не хватает всего двух очков. В Кубке Испании команда дошла до четвертьфинала, где проиграла «Реал» Сосьедаду (2:0). Два последних матча в испанском чемпионате у «Осасуны» завершились победой над «Севильей» (1:0), и поражением от «Вильярреала» (2:4).

Информация для ставок

«Бетис» проиграл всего один матч из пяти прошедших

«Осасуна» выиграла три матча из десяти

Семь последних матчей «Бетиса» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Каждая из команд хороша по-своему, мы считаем, что каждая из них сможет отличиться у ворот соперника минимум один раз. Рекомендуем сделать исход «обе забьют» за 1.83 в букмекерской конторе Пари.