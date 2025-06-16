«Бока Хуниорс» — «Бенфика». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

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вчера, 16:20

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бенфика», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.63. Выбрать победителем «Бока Хуниорс» можно по коэффициенту 6, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.05.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.88.

Форма команд

«Бока Хуниорс» являлся фаворитом в аргентинской Апертуре, но, команда вылетела уже в 1/4 от «Индепендьенте» (0:1). Учитывая, что у команды в июне появился новый тренер, можно ожидать другой игры. Две последние игры «Бока Хуниорс» завершились ничьёй с «Тигре» (1:1), и домашней победой над «Ланусом» (1:0).

«Бенфика» в начале сезона считалась одним из фаворитов на чемпионство в Португалии. Сезон команда завершила на втором месте, отставая от «Спортинга» всего на два очка. «Орлы» также проиграли «Спортингу» в финале Кубка Португалии (1:3). Два последних матча «Бенфики» в чемпионате Португалии завершились ничьёй со «Спортингом» (1:1), и ничьёй с «Брагой» (1:1).

Информация для ставок

«Бока Хуниорс» проиграл три матча из десяти

«Бенфика» прервала беспроигрышную серию, состоящую из 12 матчей

Три из пяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе команды забьют — нет»

Прогноз

«Бенфика» должна добыть победу в первом матче чемпионата, чтобы получить хороший старт. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мостбет.