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«Бока Хуниорс» — «Бенфика». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (17.06.2025)

вчера, 16:20
Бенфика

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Бенфика», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.63. Выбрать победителем «Бока Хуниорс» можно по коэффициенту 6, а выбрать в линии ничью предлагают за 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 6.35 4.15 1.57
Pari 5.00 4.00 1.67
Winline 4.50 3.75 1.72

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.88.

Форма команд

«Бока Хуниорс» являлся фаворитом в аргентинской Апертуре, но, команда вылетела уже в 1/4 от «Индепендьенте» (0:1). Учитывая, что у команды в июне появился новый тренер, можно ожидать другой игры. Две последние игры «Бока Хуниорс» завершились ничьёй с «Тигре» (1:1), и домашней победой над «Ланусом» (1:0).

«Бенфика» в начале сезона считалась одним из фаворитов на чемпионство в Португалии. Сезон команда завершила на втором месте, отставая от «Спортинга» всего на два очка. «Орлы» также проиграли «Спортингу» в финале Кубка Португалии (1:3). Два последних матча «Бенфики» в чемпионате Португалии завершились ничьёй со «Спортингом» (1:1), и ничьёй с «Брагой» (1:1).

Информация для ставок

  • «Бока Хуниорс» проиграл три матча из десяти
  • «Бенфика» прервала беспроигрышную серию, состоящую из 12 матчей
  • Три из пяти последних матчей «Бока Хуниорс» завершились исходом «обе команды забьют — нет»

Прогноз

«Бенфика» должна добыть победу в первом матче чемпионата, чтобы получить хороший старт. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.66 1.43 1.90 1.93 1.47 2.54
Pari 1.90 1.90
Winline 1.84 1.86
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:15
Поставлю на Бенфику , команда в хорошей форме - Минимальная победа португальцев - П2.
Гость
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