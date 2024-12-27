«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Брентфорда» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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0 : 0
завершен
27 декабря 2024, 22:30
пятница
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.
Форма команд
«Брайтону» немного не хватает стабильности, чтобы находиться в зоне еврокубков АПЛ. На данный момент команда располагается на 10 месте с 25 баллами и всего на два пункта превосходит своего соперника. Победа в этой игре позволит не пустить вперед прямого конкурента и возможно приблизиться к впереди идущим соперникам. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) и поражением от «Кристал Пэлас» (1:3).
«Брентфорд» очень плохо выглядит в последних матчах и за пять туров смог набрать лишь три очка. Такие результаты привели к тому, что команда опустилась на 12 место, хотя долго держалась в первой половине таблицы. В такой сложной ситуации любые набранные на выезде очки будут полезны. Два последних поединка «Брентфорда» завершились поражениями от «Ноттингем Форест» (0:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).
Информация для ставок
- Десять последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
- «Брентфорд» проиграл четыре из пяти последних матчей
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается относительно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.5.