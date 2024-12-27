«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2024)

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27 декабря 2024, 09:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Брентфорда» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Брайтону» немного не хватает стабильности, чтобы находиться в зоне еврокубков АПЛ . На данный момент команда располагается на 10 месте с 25 баллами и всего на два пункта превосходит своего соперника. Победа в этой игре позволит не пустить вперед прямого конкурента и возможно приблизиться к впереди идущим соперникам. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) и поражением от «Кристал Пэлас» (1:3).

«Брентфорд» очень плохо выглядит в последних матчах и за пять туров смог набрать лишь три очка. Такие результаты привели к тому, что команда опустилась на 12 место, хотя долго держалась в первой половине таблицы. В такой сложной ситуации любые набранные на выезде очки будут полезны. Два последних поединка «Брентфорда» завершились поражениями от «Ноттингем Форест» (0:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

Информация для ставок

Десять последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

«Брентфорд» проиграл четыре из пяти последних матчей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается относительно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.5.