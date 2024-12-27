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«Брайтон» — «Брентфорд». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2024)

27 декабря 2024, 09:38
Брентфорд

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.62. Победа «Брентфорда» оценивается по 5.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

«Брайтону» немного не хватает стабильности, чтобы находиться в зоне еврокубков АПЛ. На данный момент команда располагается на 10 месте с 25 баллами и всего на два пункта превосходит своего соперника. Победа в этой игре позволит не пустить вперед прямого конкурента и возможно приблизиться к впереди идущим соперникам. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Вест Хэмом» (1:1) и поражением от «Кристал Пэлас» (1:3).

«Брентфорд» очень плохо выглядит в последних матчах и за пять туров смог набрать лишь три очка. Такие результаты привели к тому, что команда опустилась на 12 место, хотя долго держалась в первой половине таблицы. В такой сложной ситуации любые набранные на выезде очки будут полезны. Два последних поединка «Брентфорда» завершились поражениями от «Ноттингем Форест» (0:2) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:3).

Информация для ставок

  • Десять последних матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Брентфорд» проиграл четыре из пяти последних матчей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды показывают примерно одинаковые результаты в чемпионате, поэтому предстоящая встреча ожидается относительно равной. Предлагаем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.5.

Все комментарии
nhu8zpgdawfs
nhu8zpgdawfs
27 декабря 2024 в 10:28
Этот матч представляет собой интересную дуэль двух команд, находящихся в схожих турнирных положениях, но испытывающих разные проблемы. «Брайтон» демонстрирует нестабильность результатов, чередуя поражения с ничьими, тогда как «Брентфорд» переживает спад, теряя важные очки. Несмотря на статус фаворита, который букмекеры присвоили хозяевам, обе команды имеют равные шансы на положительный исход. С учетом статистики последних встреч, где часто фиксировались низкие тоталы, а также текущих проблем обеих сторон, ставка на ничью действительно выглядит обоснованной.
Варвар7
Варвар7
27 декабря 2024 в 09:42
Ставлю согласно статистике - команды обменяются голами - ОЗ.
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