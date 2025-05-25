«Эльверсберг» — «Хайденхайм». Прогноз на матч чемпионата Германии (26.05.2025)

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вчера, 16:04

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35. В случае победы «Хайденхайма», зайдет коэффициент 2.95. Ничью можно выбрать по 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Хайденхайм» завершил сезон в Бундеслиге, заняв 16-е место с 29 очками. Не хватило буквально одной победы для того, чтобы подняться на 15-е место и избежать стыковых матчей. Два последних матча «Хайденхайма» завершились ничьёй в первом матче с «Эльфсбергом» (2:2), и победой над «Шальке» (2:1).

«Эльверсберг» по итогам сезона во второй Бундеслиге занял третье место в зоне стыковых матчей, набрав 58 очков. Команда отстаёт от первого места всего на три очка. Два последних матча «Эльверсберга» завершились ничьёй с «Хайденхаймом» (2:2), а ранее команда проиграла «Вердеру» (1:4)

Информация для ставок

«Эльверсберг» не проигрывает на протяжении девяти матчей

«Хайденхайм» выиграл два матча из пяти последних

Четыре прошедшие выездные встречи «Хайденхама» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Матч очень важный для каждой из команд и определять победителя очень рискованно. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.