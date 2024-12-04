«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (04.12.2024)

1733295395

04 декабря 2024, 09:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев поля. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» составляет 1.36. Поставить на гостей можно за 8.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.4.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.85. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Манчестер Сити» все еще остается в самом глубоком за последние несколько лет кризисе и не может выиграть уже семь матчей подряд, шесть из которых проиграл. Такие результаты опустили команду на пятое место с 23 пунктами. На данный момент «горожане» всего на один пункт опережают своего соперника и попытаются прервать непривычную для себя серию без побед. В прошлой игре АПЛ «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» (0:2), а в Лиге чемпионов сыграл вничью с «Фейеноордом» (3:3), ведь в счете с разницей в три мяча.

«Ноттингем Форест» проводит один из самых стабильных сезонов за последние годы и заслуженно занимает шестое место с 22 баллами. Предстоящий матч будет очень сложным, но учитывая провальные выступления соперника дают «лесникам» надежду набрать очки в этой игре, а победа и вовсе позволит обойти чемпиона Англии в таблице. Два последних матча «Ноттингем Форест» завершились минимальной победой над «Ипсвичем» (1:0) и поражением от «Арсенала» (0:3).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» проиграл шесть из семи последних матчей во всех турнирах

«Ноттингем Форест» выиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Манчестер Сити» выиграл три из пяти последних матчей у «лесников»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Сити» имеет хороший шанс прервать свою серию побед и на своем поле приложит для этого все усилия. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.36 в букмекерской конторе Пари.