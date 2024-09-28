«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (28.09.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.6. Поставить на «Ньюкасл Юнайтед» можно по 5.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.
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1 : 1
завершен
28 сентября 2024, 14:30
суббота
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.
Форма команд
«Ньюкасл Юнайтед» в нынешнем сезоне снова ставит цели попадания в зону Лиги чемпионов и активно пытается выполнить эту задачу. Перед стартом очередного тура «сороки» располагаются на шестом месте с 10 баллами и на три пункта отстают от команды Хосепа Гвардиолы. В прошлой игре чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:3), а ранее на выезде оказался сильнее «Вулверхэмптон» (2:1).
«Манчестер Сити» на данный момент идет на первом месте с 13 баллами и опережает сразу двух соперников всего на один пункт. Чтобы не потерять лидерство, «горожанам» следует добиваться побед в ближайших турах и не допускать осечек. В прошлом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в кубке английской лиги (2:1), а в чемпионате сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).
Информация для ставок
- «Ньюкасл Юнайтед» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и сделает максимум для победы, учитывая, что в последних встречах команда выглядела неважно. Прогнозируем победу чемпиона Англии по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.