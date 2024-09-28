«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч АПЛ (28.09.2024)

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28 сентября 2024, 00:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.6. Поставить на «Ньюкасл Юнайтед» можно по 5.3, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.78. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Ньюкасл Юнайтед» в нынешнем сезоне снова ставит цели попадания в зону Лиги чемпионов и активно пытается выполнить эту задачу. Перед стартом очередного тура «сороки» располагаются на шестом месте с 10 баллами и на три пункта отстают от команды Хосепа Гвардиолы. В прошлой игре чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» проиграл на выезде «Фулхэму» (1:3), а ранее на выезде оказался сильнее «Вулверхэмптон» (2:1).

«Манчестер Сити» на данный момент идет на первом месте с 13 баллами и опережает сразу двух соперников всего на один пункт. Чтобы не потерять лидерство, «горожанам» следует добиваться побед в ближайших турах и не допускать осечек. В прошлом туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Уотфорда» в кубке английской лиги (2:1), а в чемпионате сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2).

Информация для ставок

«Ньюкасл Юнайтед» проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл восемь выездных поединков из десяти при двух ничьих

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом в этой встрече и сделает максимум для победы, учитывая, что в последних встречах команда выглядела неважно. Прогнозируем победу чемпиона Англии по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.