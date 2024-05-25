«Орландо Сити» — «Коламбус Крю». Прогноз на матч МЛС (26.05.2024)

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вчера, 19:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Орландо Сити», а коэффициент на их победу составляет 2. Успех «Коламбус Крю» оценивается по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.7.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.77. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.05. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Орландо Сити» не показывает стабильных результатов и на данный момент не входит в зону плей-офф своей конференции. Коллектив располагается на десятом месте с 16 баллами и отстает на один пункт сразу от двух конкурентов. В домашней встрече с «Коламбус Крю» хозяевам важно победить, иначе с каждой осечкой шансы подняться выше для них будут уменьшаться. Два последних тура МЛС завершились для «Орландо Сити» выездной победой над «Сан-Хосе Эртквейс» (1:0) и ничьей с «Интер Майами» (0:0).

«Коламбус Крю» выглядит на данный момент немного успешнее своего оппонента и располагается на седьмом месте с 21 баллом, опережая «Орландо Сити» на пять пунктов. В игре с «Орландо Сити» гостям очень важно, как минимум не проиграть, а набранные три пункта еще больше помогли бы укрепиться на своей позиции или подняться выше. В прошлой игре «Коламбус Крю» обыграл на выезде «Чикаго Файр» (3:1), а ранее с тем же счетом одолели «Монреаль» (3:1).

Информация для ставок

«Орландо Сити» выиграл в четырех поединках из последних десяти в МЛС

«Коламбус Крю» проиграл только один из десяти последних матчей в чемпионате

«Орландо Сити» не проигрывает «Коламбус Крю» уже пять поединков подряд

Прогноз

«Коламбус Крю» выглядите свежее и сильнее своего оппонента, поэтому вполне способны прервать серию без побед против «Орландо Сити». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.