«Осасуна» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.05.2025)

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сегодня, 11:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Эспаньола» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Осасуна» является середняком Ла Лиги и на данный момент занимает 9 место в чемпионате с 48 баллами в активе. Команда уже обеспечила себе место на следующий сезон, но ещё может побороться за место в еврокубках, ведь восьмое место обходит её по дополнительном параметрам. Два последних поединка «Осасуны» завершились выездной ничьей с «Бетисом» (1:1) и победой над «Атлетико» (2:0).

«Эспаньол» еще не гарантировал себе место в Ла Лиге, но имеет большие шансы в ней остаться. За два тура до конца коллектив занимает 16 место с 39 баллами и опережает ближайшего соперника из опасной зоны на пять очков. Две прошедшие игры «Эспаньола» завершились поражениями от «Леганеса» (2:3), и «Барселоны» (0:2).

Информация для ставок

«Осасуна» проиграла одну игру за пять матчей

​«Эспаньол» не может выиграть на протяжении пяти матчей

«Осасуна» выиграла три последних домашних матча

Прогноз

«Осасуна» нуждается в очках, чтобы забраться в зону еврокубков. Предлагаем поверить в хозяев, 1.91 в букмекерской конторе Пари.