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«Осасуна» — «Эспаньол». Прогноз на матч чемпионата Испании (18.05.2025)

сегодня, 11:36
Осасуна

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.91. Победа «Эспаньола» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.91 3.36 4.55
Pinnacle 1.94 3.40 4.54
Pari 1.95 3.35 4.40

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.75. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.97.

Форма команд

«Осасуна» является середняком Ла Лиги и на данный момент занимает 9 место в чемпионате с 48 баллами в активе. Команда уже обеспечила себе место на следующий сезон, но ещё может побороться за место в еврокубках, ведь восьмое место обходит её по дополнительном параметрам. Два последних поединка «Осасуны» завершились выездной ничьей с «Бетисом» (1:1) и победой над «Атлетико» (2:0).

«Эспаньол» еще не гарантировал себе место в Ла Лиге, но имеет большие шансы в ней остаться. За два тура до конца коллектив занимает 16 место с 39 баллами и опережает ближайшего соперника из опасной зоны на пять очков. Две прошедшие игры «Эспаньола» завершились поражениями от «Леганеса» (2:3), и «Барселоны» (0:2).

Информация для ставок

  • «Осасуна» проиграла одну игру за пять матчей
  • ​«Эспаньол» не может выиграть на протяжении пяти матчей
  • «Осасуна» выиграла три последних домашних матча

Прогноз

«Осасуна» нуждается в очках, чтобы забраться в зону еврокубков. Предлагаем поверить в хозяев, 1.91 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 2.20 1.62 1.68 2.22 1.32 3.15
Pinnacle 2.28 1.68 1.68 2.27 1.34 3.39
Pari 1.68 2.20
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