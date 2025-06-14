«Пари Сен-Жермен» – «Атлетико». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (15.06.2025)

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вчера, 16:33

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу « ПСЖ » можно поставить по коэффициенту 1.95, а на успех «Атлетико» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 3.8. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

« ПСЖ » можно поздравить с первым выигрышем Лиги Чемпионов. Команда находится на своём пике, и в прошедшем сезоне она оформила квадрупл (Чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лига Чемпионов). Два последних матча « ПСЖ » завершились победами над «Реймсом» (3:0), и «Интером» (5:0).

«Атлетико» провёл неплохой сезон, и занял третье место в Ла Лиге, отставая от лидера на 12 очков. Команда также выступала в Лиге Чемпионов, где, дойдя до 1/8, проиграли «Реал» Мадриду с общим счётом (2:3). Две последние игры «Атлетико» завершились победами над «Бетисом» (4:1), и «Жироной» (4:0).

Информация для ставок

« ПСЖ » имеет победную серию из пяти матчей

» имеет победную серию из пяти матчей «Атлетико» проиграл всего три игры из последних десяти

Три из пяти прошедших матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что обе команды смогут отличиться у ворот соперника минимум по одному разу. Сделать прогноз на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.