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«Пари Сен-Жермен» – «Атлетико». Прогноз на матч клубного чемпионата мира (15.06.2025)

вчера, 16:33
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение в этом матче парижскому гранду. На победу «ПСЖ» можно поставить по коэффициенту 1.95, а на успех «Атлетико» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 3.8. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.05 3.62 3.76
Pari 1.90 3.85 3.70
Winline 2.09 3.30 3.45

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 2.12. Ставка на «обе забьют» составляет 1.68.

Форма команд

«ПСЖ» можно поздравить с первым выигрышем Лиги Чемпионов. Команда находится на своём пике, и в прошедшем сезоне она оформила квадрупл (Чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок страны, Лига Чемпионов). Два последних матча «ПСЖ» завершились победами над «Реймсом» (3:0), и «Интером» (5:0).

«Атлетико» провёл неплохой сезон, и занял третье место в Ла Лиге, отставая от лидера на 12 очков. Команда также выступала в Лиге Чемпионов, где, дойдя до 1/8, проиграли «Реал» Мадриду с общим счётом (2:3). Две последние игры «Атлетико» завершились победами над «Бетисом» (4:1), и «Жироной» (4:0).

Информация для ставок

  • «ПСЖ» имеет победную серию из пяти матчей
  • «Атлетико» проиграл всего три игры из последних десяти
  • Три из пяти прошедших матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что обе команды смогут отличиться у ворот соперника минимум по одному разу. Сделать прогноз на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.22 1.31 2.14 1.73 1.66 2.12
Pari 2.13 1.70
Winline 1.75 1.96
 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:53
Поставлю согласно статистике - обе забьют - ОЗ.
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