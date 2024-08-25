«Рома» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (25.08.2024)

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25 августа 2024, 18:14

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.52. В случае победы «Эмполи», зайдет коэффициент 7. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.3.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.03.

Форма команд

«Рома» очень надеется в нынешнем сезоне хорошо выступить в Серии А и пробиться в зону Лиги чемпионов. На данный момент римский клуб набрал только один балл и теперь постарается добыть победу в матче с не самым сильным соперником из возможных. Тем не менее, важно исключить недооценку соперника, чтобы потом не сожалеть о потерянных баллах. Два последних матча «Ромы» завершились ничьей с «Кальяри» (0:0) и миром с «Эвертоном» (0:0).

«Эмполи» смог сохранить свое место в Серии А и теперь начинает новый сезон с надежд на лучшие результаты. Клубу не удалось обыграть на своем поле «Монцу» в первом туре (0:0), а теперь будет противостоять на выезде «Роме», где гостей устроит даже ничейный результат. В еще одном недавнем матче «Эмполи» разгромил в рамках кубка Италии «Катанзаро» (4:1).

Информация для ставок

Три из четырех последних матчей «Ромы» завершились ничьими

«Эмполи» проиграл пять из шести последних выездных поединков

«Рома» выиграла четыре из пяти последних матчей с «Эмполи»

Прогноз

«Рома» имеет преимущество в личных встречах и в классе, и на этот раз наверняка также добьется желаемого результата. Предлагаем сделать ставку на победу «Ромы» по коэффициенту 1.52 в букмекерской конторе Мостбет.