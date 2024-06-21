Словакия – Украина. Прогноз на матч чемпионата Европы (21.06.2024)

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21 июня 2024, 13:51

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение украинской сборной и предлагают коэффициент на их победу – 2.35. Поверить в успех Словакии можно по 3.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

Сборная Словакии уже добилась хорошего результата в первом туре с Бельгией и сейчас находится на эмоциональном подъеме. Коллектив настроен на победу и в игре с Украиной, которая, напротив, находится не в лучшем настроении. Букмекеры отдают предпочтение сопернику, но у словацкой сборной все же будут хорошие возможности набрать очки. До победы в первом туре над Бельгией (1:0), сборная Словакии крупно обыграла Уэльс (4:0).

Для сборной Украины первый тур стал настоящим провалом и теперь нужно исправлять ситуацию в следующих двух турах. Только победа позволит команде оставить за собой реальные шансы на выход в плей-офф, ведь в третьем туре им играть с мотивированной Бельгией, где набрать баллы будет еще сложнее. В прошлой встрече Украины проиграла Румынии в рамках Евро 2024 (0:3), а в товарищеской игре одолела Молдову (4:0).

Информация для ставок

Сборная Словакии выиграла три последних поединка во всех турнирах

Украина проиграла две встречи из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Два из пяти поединков между сборными завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды мотивированы и наверняка смогут отличиться забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.