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«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (22.09.2024)

22 сентября 2024, 14:51
Динамо Москва

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Динамо» Москва оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.87.

Россия. Премьер-Лига 2024/2025
Спартак
Динамо
НичьяВыигрышНичьяВыигрышНичья
2 : 2
завершен
22 сентября 2024, 16:30
воскресенье
ВыигрышНичьяПроигрышВыигрышПроигрыш

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

Московский «Спартак» неплохо выглядит в новом сезоне и на данный момент пропустил всего четыре мяча в чемпионате, что является одним из лучших результатов. Сейчас «красно-белые» имеют в активе 15 баллов и идут на пятом месте, отставая от нынешнего соперника на один пункт. В случае победы хозяева обойдут динамовцев на два очка и гарантированно продвинутся вверх по турнирной таблице. В прошлом матче кубка России «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (4:1), а ранее потерял очки в чемпионате с «Динамо» Махачкала (1:1).

«Динамо» Москва теряло очки в некоторых последних поединках, но старается не отставать от лидеров, что подтверждает нынешнее четвертое место в таблице РПЛ. Для «бело-синих» сложно складываются последние матчи со «Спартаком», поэтому в очередном выездном матче гости постараются изменить ситуацию в свою пользу. В матче кубка России «Динамо» справилось с «Динамо» Махачкала (3:2), а ранее добилось победы с «Ахматом» в чемпионате России (4:2).

Информация для ставок

  • «Спартак» выиграл семь из десяти поединков на своем поле во всех турнирах
  • «Динамо» проиграло два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Спартак» выиграл у динамовцев три из пяти последних встреч

Прогноз

Команды являются принципиальными соперниками, и мы предполагаем, что в этот раз им будет крайне сложно определить победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.87 в букмекерской конторе Пари.

Все комментарии
shlomo
shlomo
22 сентября в 15:57
Лично я бы не стал отдавать предпочтение ни одной команде. Ведь это одно из знаменитых футбольных дерби страны, и от этого матча многое ожидают. Понятно, что игроки будут настроены совсем иначе, и общественное внимание будет большим. Привлекло внимание ставка на 'тотал меньше'. В прошлом чемпионате оба раза победу одержали спартаковцы: дома - 1:0 и в гостях - 1:2. Думаю, что оптимальным вариантом для такого матча с повышенным вниманием будет ТМ 3.5. Ведь все же нужно забить еще четыре мяча, что не так часто удается командам в их личных встречах в рамках игр РПЛ.
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