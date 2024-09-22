«Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз на матч чемпионата России (22.09.2024)

1727005906

22 сентября 2024, 14:51

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2. Победа «Динамо» Москва оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.87.

Букмекеры не очень верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.53.

Форма команд

Московский «Спартак» неплохо выглядит в новом сезоне и на данный момент пропустил всего четыре мяча в чемпионате, что является одним из лучших результатов. Сейчас «красно-белые» имеют в активе 15 баллов и идут на пятом месте, отставая от нынешнего соперника на один пункт. В случае победы хозяева обойдут динамовцев на два очка и гарантированно продвинутся вверх по турнирной таблице. В прошлом матче кубка России «Спартак» разгромил «Крылья Советов» (4:1), а ранее потерял очки в чемпионате с «Динамо» Махачкала (1:1).

«Динамо» Москва теряло очки в некоторых последних поединках, но старается не отставать от лидеров, что подтверждает нынешнее четвертое место в таблице РПЛ . Для «бело-синих» сложно складываются последние матчи со «Спартаком», поэтому в очередном выездном матче гости постараются изменить ситуацию в свою пользу. В матче кубка России «Динамо» справилось с «Динамо» Махачкала (3:2), а ранее добилось победы с «Ахматом» в чемпионате России (4:2).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл семь из десяти поединков на своем поле во всех турнирах

«Динамо» проиграло два матча из десяти последних во всех турнирах

«Спартак» выиграл у динамовцев три из пяти последних встреч

Прогноз

Команды являются принципиальными соперниками, и мы предполагаем, что в этот раз им будет крайне сложно определить победителя. Рекомендуем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.87 в букмекерской конторе Пари.